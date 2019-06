Piala Dunia Wanita 2019 - Donald Trump Balas Umpatan Megan Rapinoe Soal Gedung Putih

Tidak hanya merespons ucapan Rapinoe, presiden AS ini juga mengundang USWNT ke Gedung Putih tanpa syarat.

Ucapan bernada keras yang dilontarkan bintang sepakbola wanita Amerika Serikat Megan Rapinoe perihal Gedung Putih mendapat perhatian khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Rapinoe kedapatan berkata "I'm not going to the f**king White House" dalam sebuah wawancara, Selasa (25/6), ketika ditanya soal peluang Gedung Putih mengundang timnas wanita AS (USWNT) jika sanggup menjuarai Piala Dunia Wanita 2019.

Trump lantas memberikan respons, meminta agar Rapinoe bersikap lebih respek terhadap negaranya. Tak hanya itu, Trump juga mengundang USWNT ke Gedung Putih, dengan atau tanpa gelar juara dunia.

"Saya adalah penggemar berat timnas AS, termasuk timnas sepakbola wanita, tapi Megan harus menang terlebih dahulu sebelum berbicara! Tuntaskan pekerjaan Anda!" demikian cuplikan cuitan Trump di akun Twitter miliknya, Rabu (26/6).

"Kami memang belum mengundang Megan atau timnas [ke Gedung Putih]. Namun sekarang ini juga saya mengundang mereka, menang atau kalah. Megan tidak seharusnya menghina negara kami, Gedung Putih, maupun bendera kami. Banggalah dengan bendera yang Anda kenakan."

Rapinoe sendiri dikenal sangat kritis terhadap Trump. Gelandang 33 tahun itu sempat berlutut ketika lagu kebangsaan AS dikumandangkan dan juga menolak menyanyikannya sebagai bentuk protes.

USWNT saat ini sedang fokus melakoni duel perempat-final Piala Dunia Wanita melawan tuan rumah Prancis pada Jumat (28/6) esok.