"Dirampas Dari Tangan Saya" - Harry Kane "Kecewa" FIFA Larang Inggris Pakai Ban Kapten Pelangi 'OneLove' Di Piala Dunia

APA YANG TERJADI?

Menjelang Piala Dunia, kapten Inggris Harry Kane mengenakan ban lengan spesial dengan desain pelangi, OneLove, untuk merayakan kesetaraan dan melawan diskriminasi. Pihak Football Association (FA) pun mendukung Kane mengenakannya di Qatar, tak peduli apa konsekuensinya.

Namun, mereka mengurungkan keputusan tersebut di pagi hari sebelum The Three Lions melakoni laga perdana Piala Dunia mereka melawan Iran, Senin (21/11); sebuah keputusan yang dirampas dari tangan sang striker.

KATA KANE:

"Kami kecewa," ucap Kane usai Inggris menghajar Iran 6-2.

"Kemarin saya bilang kami ingin mengenkannya. Hari ini, keputusan tersebut dirampas dari tangan saya. Saya datang ke stadion dengan memakai ban kapten [OneLove], sebelum diinstruksikan untuk mengenakan yang itu [ban kapten resmi FIFA]."

"Ini di luar kendali kami sebagai pemain."

Ia menambahkan: "Saya yakin FA dan FIFA akan meneruskan diskusi terkait hal ini, tapi yang terpenting adalah hari ini kami fokus di pertandingan dan mendapat hasil yang luar biasa."

SITUASINYA:

Inggris, Wales, Belanda, dan beberapa negara lain sempat berencana mengenakan ban kapten OneLove alih-alih ban kapten resmi FIFA, dengan desain hati warna pelangi menyampaikan pesan inklusivitas di tengah-tengah sikap bigot dan diskriminasi. Tapi dengan FIFA memberi ancaman sanksi berat dan bahkan berpotensi mengartu kuning pemain yang mengenakan ban kapten tersebut, FA dan negara lain mengurungkan rencana mereka.

SELANJUTNYA UNTUK INGGRIS DI PIALA DUNIA:

Sementara perdebatan seputar ban kapten berlanjut, Kane dan pasukan The Three Lions lainnya kini mengalihkan fokus mereka ke laga vs Amerika Serikat, setelah mengawali kampanye Piala Dunia dengan gemilang.