Eric Noveanto

Piala Dunia 2026: Daftar Kota Tuan Rumah, Stadion Di Amerika Serikat, Kanada & Meksiko

Setelah Piala Dunia 2022 di Qatar berakhir, perhatian akan beralih ke penyelenggaraan edisi berikutnya di kawasan Amerika Utara dan Tengah.

Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko akan membagi tugas sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, dengan 16 lokasi ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan bertabur bintang saat acara unggulan FIFA kembali ke benua Amerika untuk pertama kalinya sejak 1994.

AS menjadi tuan rumah pertunjukan termegah saat itu, sementara tetangga mereka Meksiko sebelumnya juga pernah dua kali menjadi tuan rumah yakni pada 1970 dan 1986.

Kanada sekarang bergabung dengan keduanya, membentuk tiga serangkai tuan rumah, dengan daftar awal 43 stadion yang disiapkan di 41 kota sekarang dikerucutkan menjadi 16 saja. Apa saja kota dan stadion yang akan menggelar turnamen tersebut? GOAL merilis daftarnya...

Kota tuan rumah dan stadion Piala Dunia 2026

Karena putaran final Piala Dunia diperluas menjadi 48 tim dan akan memiliki 80 pertandingan mulai 2026, FIFA telah merilis daftar definitif kota tuan rumah dan stadion yang akan digunakan pada Kamis (16/6).

Amerika Serikat (AS)

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

Rose Bowl di Pasadena, California menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1994, saat Brasil mengalahkan Italia lewat adu penalti, dan akan kembali menjadi penyelenggara dengan didampingi oleh struktur bernilai miliaran dolar seperti AT&T Stadium dan Mercedes-Benz Stadium.

Kota

Stadion

Kapasitas

Atlanta

Mercedes-Benz Stadium

71.000

Boston

Gillette Stadium

68.756

Dallas

AT&T Stadium

80.000

Houston

NRG Stadium

71.500

Kansas City

Arrowhead Stadium

76.416

Los Angeles

Rose Bowl Stadium/SoFi Stadium

90.888/70.200

Miami

Hard Rock Stadium

65.326

New York/New Jersey

MetLife Stadium

82.500

Philadelphia

Lincoln Financial Field

69.796

San Francisco/Bay Area

Levi’s Stadium

68.500

Seattle

Lumen Field

72.000

Kanada

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

BC Place di Vancouver pernah dipakai untuk menyelenggarakan acara Piala Dunia sebelumnya, menjadi tuan rumah final kategori wanita pada 2015, namun baru kembali diperhitungkan pada Maret 2022 ketika Montreal mundur dari pencalonan.

Kota

Stadion

Kapasitas

Toronto

BMO Field

30.000

Vancouver

BC Place

54.500

Meksiko

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

Azteca Stadium pernah menjadi saksi ikon Brasil dan Argentina, Pele dan Diego Maradona menikmati kejayaan Piala Dunia dan bisa melihat ikon era modern kembali berjaya di sana jika diberi tugas menyelenggarakan final sekali lagi.

Kota

Stadion

Kapasitas

Guadalajara

Estadio Akron

46.232

Mexico City

Azteca Stadium

81.070

Monterrey

Estadio BBVA

51.348

