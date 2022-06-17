Piala Dunia 2026: Daftar Kota Tuan Rumah, Stadion Di Amerika Serikat, Kanada & Meksiko

Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko akan membagi tugas sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, dengan 16 lokasi ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan bertabur bintang saat acara unggulan FIFA kembali ke benua Amerika untuk pertama kalinya sejak 1994.
AS menjadi tuan rumah pertunjukan termegah saat itu, sementara tetangga mereka Meksiko sebelumnya juga pernah dua kali menjadi tuan rumah yakni pada 1970 dan 1986.
Kanada sekarang bergabung dengan keduanya, membentuk tiga serangkai tuan rumah, dengan daftar awal 43 stadion yang disiapkan di 41 kota sekarang dikerucutkan menjadi 16 saja. Apa saja kota dan stadion yang akan menggelar turnamen tersebut? GOAL merilis daftarnya...
Kota tuan rumah dan stadion Piala Dunia 2026
Karena putaran final Piala Dunia diperluas menjadi 48 tim dan akan memiliki 80 pertandingan mulai 2026, FIFA telah merilis daftar definitif kota tuan rumah dan stadion yang akan digunakan pada Kamis (16/6).
Amerika Serikat (AS)Getty
Rose Bowl di Pasadena, California menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1994, saat Brasil mengalahkan Italia lewat adu penalti, dan akan kembali menjadi penyelenggara dengan didampingi oleh struktur bernilai miliaran dolar seperti AT&T Stadium dan Mercedes-Benz Stadium.
Kota
Stadion
Kapasitas
Atlanta
Mercedes-Benz Stadium
71.000
Boston
Gillette Stadium
68.756
Dallas
AT&T Stadium
80.000
Houston
NRG Stadium
71.500
Kansas City
Arrowhead Stadium
76.416
Los Angeles
Rose Bowl Stadium/SoFi Stadium
90.888/70.200
Miami
Hard Rock Stadium
65.326
New York/New Jersey
MetLife Stadium
82.500
Philadelphia
Lincoln Financial Field
69.796
San Francisco/Bay Area
Levi’s Stadium
68.500
Seattle
Lumen Field
72.000
KanadaGetty
BC Place di Vancouver pernah dipakai untuk menyelenggarakan acara Piala Dunia sebelumnya, menjadi tuan rumah final kategori wanita pada 2015, namun baru kembali diperhitungkan pada Maret 2022 ketika Montreal mundur dari pencalonan.
Kota
Stadion
Kapasitas
Toronto
BMO Field
30.000
Vancouver
BC Place
54.500
MeksikoGetty
Azteca Stadium pernah menjadi saksi ikon Brasil dan Argentina, Pele dan Diego Maradona menikmati kejayaan Piala Dunia dan bisa melihat ikon era modern kembali berjaya di sana jika diberi tugas menyelenggarakan final sekali lagi.
Kota
Stadion
Kapasitas
Guadalajara
Estadio Akron
46.232
Mexico City
Azteca Stadium
81.070
Monterrey
Estadio BBVA
51.348