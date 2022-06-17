Piala Dunia 2026: Daftar Kota Tuan Rumah, Stadion Di Amerika Serikat, Kanada & Meksiko

Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko akan membagi tugas sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, dengan 16 lokasi ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan bertabur bintang saat acara unggulan FIFA kembali ke benua Amerika untuk pertama kalinya sejak 1994.

AS menjadi tuan rumah pertunjukan termegah saat itu, sementara tetangga mereka Meksiko sebelumnya juga pernah dua kali menjadi tuan rumah yakni pada 1970 dan 1986.

Kanada sekarang bergabung dengan keduanya, membentuk tiga serangkai tuan rumah, dengan daftar awal 43 stadion yang disiapkan di 41 kota sekarang dikerucutkan menjadi 16 saja. Apa saja kota dan stadion yang akan menggelar turnamen tersebut? GOAL merilis daftarnya...

Kota tuan rumah dan stadion Piala Dunia 2026

Karena putaran final Piala Dunia diperluas menjadi 48 tim dan akan memiliki 80 pertandingan mulai 2026, FIFA telah merilis daftar definitif kota tuan rumah dan stadion yang akan digunakan pada Kamis (16/6).

Amerika Serikat (AS)

Rose Bowl di Pasadena, California menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1994, saat Brasil mengalahkan Italia lewat adu penalti, dan akan kembali menjadi penyelenggara dengan didampingi oleh struktur bernilai miliaran dolar seperti AT&T Stadium dan Mercedes-Benz Stadium.

Kota Stadion Kapasitas Atlanta Mercedes-Benz Stadium 71.000 Boston Gillette Stadium 68.756 Dallas AT&T Stadium 80.000 Houston NRG Stadium 71.500 Kansas City Arrowhead Stadium 76.416 Los Angeles Rose Bowl Stadium/SoFi Stadium 90.888/70.200 Miami Hard Rock Stadium 65.326 New York/New Jersey MetLife Stadium 82.500 Philadelphia Lincoln Financial Field 69.796 San Francisco/Bay Area Levi’s Stadium 68.500 Seattle Lumen Field 72.000

Kanada

BC Place di Vancouver pernah dipakai untuk menyelenggarakan acara Piala Dunia sebelumnya, menjadi tuan rumah final kategori wanita pada 2015, namun baru kembali diperhitungkan pada Maret 2022 ketika Montreal mundur dari pencalonan.

Kota Stadion Kapasitas Toronto BMO Field 30.000 Vancouver BC Place 54.500

Meksiko

Azteca Stadium pernah menjadi saksi ikon Brasil dan Argentina, Pele dan Diego Maradona menikmati kejayaan Piala Dunia dan bisa melihat ikon era modern kembali berjaya di sana jika diberi tugas menyelenggarakan final sekali lagi.