Philippe Troussier Ibaratkan Duel Vietnam Versus Indonesia Bak Fase Gugur Liga Champions

Troussier berambisi mengembalikan posisi Indonesia berada di bawah Vietnam lagi di klasemen sementara.

Pelatih Vietnam Philippe Troussier mengakui kekalahan 1-0 dari timnas Indonesia dalam matchday ketiga Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis (21/3) malam WIB, di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta membuat tim besutannya dalam posisi tak diuntungkan.

Kekalahan ini membuat posisi Vietnam merosot ke peringkat tiga klasemen sementara dengan tiga poin. Tempat mereka diambil alih Indonesia yang mengoleksi empat poin.

Sedangkan Irak berada di puncak, karena sudah mendulang sembilan poin, menyusul kemenangan tipis 1-0 atas Filipina di Stadion Basra Internasional, Jumat (22/3) dini hari WIB.

Tak pelak pertandingan melawan timnas senior di Stadion My Dinh, Selasa (26/3) malam WIB, sangat menentukan bagi Vietnam. Kekalahan bisa semakin membuat langkah mereka bertambah berat, karena di dua laga sisa akan menjamu Filipina, dan bertandang ke Irak.

Troussier pun mengibaratkan pertandingan di Hanoi nanti ibarat laga fase gugur Liga Champions. Tim yang menelan kekalahan berpeluang tersingkir dari persaingan memperebutkan tempat di babak ketiga.

“Dua pertandingan melawan Indonesia bisa kita lihat seperti fase gugur Liga Champions dengan leg pertama dan kedua. Kami harus tetap fokus. Hasilnya memang kurang memuaskan, namun para pemain berusaha semaksimal mungkin,” ujar Troussier dilansir laman federasi sepakbola Vietnam (VFF).

“Tujuan kami adalah mengembalikan selisih dua poin setelah pertandingan di My Dinh. Pada leg kedua, tim akan berusaha semaksimal mungkin. Kami tidak akan menyerah. Kami harus memenangkan pertandingan berikutnya jika kami ingin melanjutkan langkah ke babak berikutnya.”

Troussier menambahkan, dari pertandingan tadi malam, ia sudah mempunyai gambaran mengenai hal yang harus diantisipasi anak asuhnya pada pertemuan di My Dinh nanti. Troussier berharap My Dinh memberikan hasil yang bagus bagi The Golden Star.

“Pada pertandingan berikutnya, tuan rumah menjadi keuntungan. Hasil imbang tentu sudah dianggap cukup bagi Indonesia. Kami berharap para suporter datang ke stadion untuk memberikan semangat yang sama seperti suporter Indonesia yang menginspirasi tim tuan rumah di pertandingan ini,” beber Troussier.

“Kami akan memperhitungkan untuk menghadapi situasi serangan balik yang juga menjadi kekuatan Indonesia. Dalam pertandingan ini, saya juga mengumpulkan banyak informasi tentang para pemain yang membantu saya melakukan penyesuaian untuk pertandingan berikutnya.”