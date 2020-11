Philipp Cocu Dipecat, Wayne Rooney Jadi Pelatih Interim Derby County

Mantan jagoan , Wayne Rooney (35 tahun), dipercaya masuk dalam staf kepelatihan klub Divisi Championship, .

Cocu—yang melatih sejak awal musim lalu—dipecat pada Sabtu (14/11) setelah performa buruk Derby pada awal musim 2020/21. The Rams mendekam di dasar klasemen sementara dengan perolehan enam poin.

Dari 11 laga yang telah dijalani di kompetisi, David Marshall dkk cuma sekali menang, tiga kali imbang, dan tujuh kali kalah.

Dua asisten Cocu, yakni Chris van der Weerden dan Twan Scheepers, turut diberhentikan.

