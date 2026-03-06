PGA Tour 2026: Jadwal PGA dan cara menontonnya

Tidak ada waktu untuk berlama-lama bagi para penggemar golf di Amerika Serikat, karena musim ke-111 PGA Tour akan segera dimulai dengan turnamen Sony Open di Hawaii yang cerah. Memantau jadwal dan hasil PGA Tour sangat penting bagi para penggemar golf yang ingin tetap unggul dalam persaingan, dan kami siap membantu Anda di GOAL.
PGA Tour menampilkan talenta golf yang luar biasa sepanjang kalendernya yang luas, menarik minat penggemar olahraga di seluruh dunia. Bagi penonton di Inggris yang ingin meningkatkan keterlibatan mereka dengan seri turnamen ini, menggunakan kode bonus bet365 dapat menjadi keuntungan. Kode ini memberikan akses ke promosi taruhan khusus, memungkinkan penggemar untuk memasang taruhan strategis pada berbagai turnamen, beradaptasi dengan pergerakan odds dan dinamika turnamen yang terus berubah secara efektif.
Dua tahun terakhir didominasi oleh Scottie Scheffler, yang menutup musim 2025 dengan enam kemenangan di PGA Tour, termasuk Masters, The Players, The Tour Championship, dan empat acara signature lainnya. Ia juga meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024, mengakhiri tahun yang gemilang.
Musim ini akan largely sama, dengan bagian utama turnamen berlangsung hingga playoff dan berakhir dengan The Tour Championship pada Agustus. GOAL menghadirkan ringkasan lengkap tentang apa yang akan terjadi di tur golf terbesar dan paling prestisius di dunia sepanjang tahun ini, serta cara menonton dan streaming semua aksinya.
Jadwal PGA Tour 2026
|Tanggal
|Acara
|Pemenang
|15-18 Januari
|Sony Open Hawaii
|Chris Gotteruo
|22-25 Januari
|The American Express
|Scottie Scheffler
|29 Januari - 1 Februari
|Farmers Insurance Open
|Justin Rose
|5-8 Feb
|WM Phoenix Open
|Chris Gotterup
|12-15 Februari
|AT&T Pebble Beach Pro-Am
|Collin Morikawa
|19-22 Februari
|The Genesis Invitational
|Jacob Bridgeman
|26 Februari - 1 Maret
|Cognizant Classical
|Nico Echsvarria
|5-8 Mar
|Arnold Palmer Invitational
|5-8 Maret
|Peurto Rico Open
|12-15 Mar
|Kejuaraan The Players
|19-22 Maret
|Valspar Championship
|26-29 Maret
|Texas Children's Houston Open
|2-5 Maret
|Valero Texas Open
|9-12 April
|Turnamen Masters
|16-19 Apr
|RBC Heritage
|23-26 April
|Zurich Classic of New Orleans
|30 April - 3 Mei
|Cadillac Championship
|7-10 Mei
|Truist Championship
|7-10 Mei
|ONEFlight Myrtle Beach Classic
|14-17 Mei
|PGA Championship
|21-14 Mei
|The CJ Cup Byron Nelson
|28 - 31 Mei
|Charles Schwab Challenge
|4-7 Juni
|Turnamen Memorial
|11-14 Juni
|RBC Canadian Open
|18-21 Juni
|US Open
|25-28 Juni
|Travelers Championship
|2-5 Juli
|John Deere Classic
|9-12 Juli
|Genesis Scottish Open
|9-12 Juli
|ISCO Championship
|16-19 Juli
|The Open
|16-19 Juli
|Kejuaraan Corales Puntacana
|23-26 Juli
|3M Open
|30 Juli - 2 Agustus
|Rocket Classic
|6-9 Agustus
|Wyndham Championship
|13-16 Agustus
|FedEx St. Jude Championship
|20-23 Agustus
|Kejuaraan BMW
|27-30 Agustus
|Tour Championship
|24-27 September
|Piala Presiden
Siapa yang telah memenangkan paling banyak turnamen PGA Tour?Getty Images
Tiger Woods dan Sam Snead berada di puncak daftar kehormatan PGA Tour sepanjang masa dengan 82 kemenangan. Vijay Singh dari Fiji adalah pemain non-Amerika dengan gelar terbanyak, dengan 34 kemenangan di Tour. Rory McIlroy dari Irlandia Utara, kini berusia 36 tahun, adalah pemain aktif termuda dengan 25+ kemenangan di Tour (26). Kemenangan terakhirnya diraih di Wells Fargo Championship pada bulan Mei lalu.
🇺🇸 Cara menonton PGA Tour di AS
PGA Tour akan kembali ditayangkan di Golf Channel, NBC, ESPN, dan CBS di AS. Sebagian besar turnamen akan ditayangkan secara langsung oleh Golf Channel, meskipun ESPN dan CBS akan menayangkan The Masters dan The PGA Championship, sementara USA Network dan NBC akan menayangkan US Open dan The Open Championship.
Layanan streaming yang hebat untuk menonton seluruh musim PGA Tour secara langsung adalah FuboTV. Fubo menawarkan beberapa paket langganan, termasuk paket baru 'Fubo Sports', yang harganya $45,99 untuk bulan pertama dan $55,99 per bulanuntuk bulan-bulan berikutnya. Layanan ini dirancang secara ringkas dan berfokus pada olahraga, dengan lebih dari 28 saluran, termasuk Tennis Channel, ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, dan jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan Fox. Paket Fubo lainnya termasuk paket dasar 'Pro' (sekitar $85/bulan), paket tingkat atas 'Elite' (sekitar $95/bulan), dan paket 'Latino', yang menawarkan saluran olahraga dan hiburan dalam bahasa Spanyol. Fubo menawarkan uji cobagratis 7 hari untuk semua paketnya bagi pelanggan baru.
🇬🇧 Cara menonton PGA Tour di Inggris
Di Inggris, Anda dapat menonton semua acara PGA Tour secara langsung dan eksklusif di Sky Sports. Jika Anda sudah menjadi pelanggan Sky, Anda dapat menambahkan Sky Sports secara online atau melalui aplikasi My Sky kapan saja. Paket mulai dari £20 per bulan dengan Sky Stream. Sky Sports+ termasuk tanpa biaya tambahan, memungkinkan penonton untuk menonton banyak acara langsung di berbagai cabang olahraga. Aplikasi Sky Sports memungkinkan pelanggan untuk mengunduh dan menonton olahraga langsung di mana saja, dan tersedia di iPhone, iPad, dan Android.
NOW TV menawarkan berbagai paket langganan untuk penggemar olahraga, termasuk 'Sports Day Membership', yang memberikan akses ke semua 12 saluran Sky Sports selama 24 jam seharga £14.99. Keanggotaan 'Fully Flexible Sports Month Membership' dari NOW kembali memberikan akses tak terbatas ke Sky Sports, tetapi selama 30 hari. Biayanya £29,99 per bulan dan otomatis diperbarui kecuali dibatalkan sebelum akhir bulan.
🛜 Tonton PGA Tour dari mana saja dengan VPNGetty Images
Jika siaran PGA Tour tidak tersedia di wilayah Anda atau jika Anda sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menonton siaran langsung dari mana saja. VPN menciptakan koneksi aman yang memungkinkan Anda melewati batasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.
Kami merekomendasikan ExpressVPN jika Anda tidak yakin VPN mana yang harus dipilih, tetapi Anda juga dapat melihat panduan VPN kami yang mendalam untuk menentukan mana yang terbaik untuk Anda.