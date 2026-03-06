PGA Tour 2026: Jadwal PGA dan cara menontonnya

Tidak ada waktu untuk berlama-lama bagi para penggemar golf di Amerika Serikat, karena musim ke-111 PGA Tour akan segera dimulai dengan turnamen Sony Open di Hawaii yang cerah. Memantau jadwal dan hasil PGA Tour sangat penting bagi para penggemar golf yang ingin tetap unggul dalam persaingan, dan kami siap membantu Anda di GOAL.

PGA Tour menampilkan talenta golf yang luar biasa sepanjang kalendernya yang luas, menarik minat penggemar olahraga di seluruh dunia. Bagi penonton di Inggris yang ingin meningkatkan keterlibatan mereka dengan seri turnamen ini, menggunakan kode bonus bet365 dapat menjadi keuntungan. Kode ini memberikan akses ke promosi taruhan khusus, memungkinkan penggemar untuk memasang taruhan strategis pada berbagai turnamen, beradaptasi dengan pergerakan odds dan dinamika turnamen yang terus berubah secara efektif.

Dua tahun terakhir didominasi oleh Scottie Scheffler, yang menutup musim 2025 dengan enam kemenangan di PGA Tour, termasuk Masters, The Players, The Tour Championship, dan empat acara signature lainnya. Ia juga meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024, mengakhiri tahun yang gemilang.

Musim ini akan largely sama, dengan bagian utama turnamen berlangsung hingga playoff dan berakhir dengan The Tour Championship pada Agustus. GOAL menghadirkan ringkasan lengkap tentang apa yang akan terjadi di tur golf terbesar dan paling prestisius di dunia sepanjang tahun ini, serta cara menonton dan streaming semua aksinya.

Jadwal PGA Tour 2026

Tanggal Acara Pemenang 15-18 Januari Sony Open Hawaii Chris Gotteruo 22-25 Januari The American Express Scottie Scheffler 29 Januari - 1 Februari Farmers Insurance Open Justin Rose 5-8 Feb WM Phoenix Open Chris Gotterup 12-15 Februari AT&T Pebble Beach Pro-Am Collin Morikawa 19-22 Februari The Genesis Invitational Jacob Bridgeman 26 Februari - 1 Maret Cognizant Classical Nico Echsvarria 5-8 Mar Arnold Palmer Invitational 5-8 Maret Peurto Rico Open 12-15 Mar Kejuaraan The Players 19-22 Maret Valspar Championship 26-29 Maret Texas Children's Houston Open 2-5 Maret Valero Texas Open 9-12 April Turnamen Masters 16-19 Apr RBC Heritage 23-26 April Zurich Classic of New Orleans 30 April - 3 Mei Cadillac Championship 7-10 Mei Truist Championship 7-10 Mei ONEFlight Myrtle Beach Classic 14-17 Mei PGA Championship 21-14 Mei The CJ Cup Byron Nelson 28 - 31 Mei Charles Schwab Challenge 4-7 Juni Turnamen Memorial 11-14 Juni RBC Canadian Open 18-21 Juni US Open 25-28 Juni Travelers Championship 2-5 Juli John Deere Classic 9-12 Juli Genesis Scottish Open 9-12 Juli ISCO Championship 16-19 Juli The Open 16-19 Juli Kejuaraan Corales Puntacana 23-26 Juli 3M Open 30 Juli - 2 Agustus Rocket Classic 6-9 Agustus Wyndham Championship 13-16 Agustus FedEx St. Jude Championship 20-23 Agustus Kejuaraan BMW 27-30 Agustus Tour Championship 24-27 September Piala Presiden

Siapa yang telah memenangkan paling banyak turnamen PGA Tour?

Getty Images

Tiger Woods dan Sam Snead berada di puncak daftar kehormatan PGA Tour sepanjang masa dengan 82 kemenangan. Vijay Singh dari Fiji adalah pemain non-Amerika dengan gelar terbanyak, dengan 34 kemenangan di Tour. Rory McIlroy dari Irlandia Utara, kini berusia 36 tahun, adalah pemain aktif termuda dengan 25+ kemenangan di Tour (26). Kemenangan terakhirnya diraih di Wells Fargo Championship pada bulan Mei lalu.

🇺🇸 Cara menonton PGA Tour di AS

PGA Tour akan kembali ditayangkan di Golf Channel, NBC, ESPN, dan CBS di AS. Sebagian besar turnamen akan ditayangkan secara langsung oleh Golf Channel, meskipun ESPN dan CBS akan menayangkan The Masters dan The PGA Championship, sementara USA Network dan NBC akan menayangkan US Open dan The Open Championship.

Layanan streaming yang hebat untuk menonton seluruh musim PGA Tour secara langsung adalah FuboTV. Fubo menawarkan beberapa paket langganan, termasuk paket baru 'Fubo Sports', yang harganya $45,99 untuk bulan pertama dan $55,99 per bulanuntuk bulan-bulan berikutnya. Layanan ini dirancang secara ringkas dan berfokus pada olahraga, dengan lebih dari 28 saluran, termasuk Tennis Channel, ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, dan jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan Fox. Paket Fubo lainnya termasuk paket dasar 'Pro' (sekitar $85/bulan), paket tingkat atas 'Elite' (sekitar $95/bulan), dan paket 'Latino', yang menawarkan saluran olahraga dan hiburan dalam bahasa Spanyol. Fubo menawarkan uji cobagratis 7 hari untuk semua paketnya bagi pelanggan baru.

🇬🇧 Cara menonton PGA Tour di Inggris

Di Inggris, Anda dapat menonton semua acara PGA Tour secara langsung dan eksklusif di Sky Sports. Jika Anda sudah menjadi pelanggan Sky, Anda dapat menambahkan Sky Sports secara online atau melalui aplikasi My Sky kapan saja. Paket mulai dari £20 per bulan dengan Sky Stream. Sky Sports+ termasuk tanpa biaya tambahan, memungkinkan penonton untuk menonton banyak acara langsung di berbagai cabang olahraga. Aplikasi Sky Sports memungkinkan pelanggan untuk mengunduh dan menonton olahraga langsung di mana saja, dan tersedia di iPhone, iPad, dan Android.

NOW TV menawarkan berbagai paket langganan untuk penggemar olahraga, termasuk 'Sports Day Membership', yang memberikan akses ke semua 12 saluran Sky Sports selama 24 jam seharga £14.99. Keanggotaan 'Fully Flexible Sports Month Membership' dari NOW kembali memberikan akses tak terbatas ke Sky Sports, tetapi selama 30 hari. Biayanya £29,99 per bulan dan otomatis diperbarui kecuali dibatalkan sebelum akhir bulan.

🛜 Tonton PGA Tour dari mana saja dengan VPN

Getty Images

Jika siaran PGA Tour tidak tersedia di wilayah Anda atau jika Anda sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menonton siaran langsung dari mana saja. VPN menciptakan koneksi aman yang memungkinkan Anda melewati batasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

Kami merekomendasikan ExpressVPN jika Anda tidak yakin VPN mana yang harus dipilih, tetapi Anda juga dapat melihat panduan VPN kami yang mendalam untuk menentukan mana yang terbaik untuk Anda.