PGA Tour 2026: Jadwal PGA & cara menontonnya

Bagi para penggemar golf di Amerika Serikat, tak ada waktu untuk berlama-lama, karena tak lama lagi musim ke-111 PGA Tour akan dimulai dengan ajang Sony Open di Hawaii yang cerah. Mengikuti jadwal dan hasil PGA Tour sangat penting bagi para penggemar golf yang ingin selalu update, dan kami siap membantu Anda di sini, di GOAL.

Beberapa tahun terakhir didominasi oleh Scottie Scheffler, yang menutup musim 2025 dengan enam kemenangan di PGA Tour, termasuk Masters, The Players, The Tour Championship, dan empat acara unggulan lainnya. Ia juga meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 untuk mengakhiri tahun yang gemilang.

Musim ini akan berjalan hampir sama dengan tahun ini, dimulai dengan bagian utama turnamen hingga babak playoff dan diakhiri dengan The Tour Championship pada bulan Agustus. GOAL menghadirkan rangkuman lengkap tentang apa yang akan terjadi di tur golf terbesar dan paling bergengsi di dunia selama setahun ke depan serta cara menonton dan menyaksikan semua aksi tersebut.

Jadwal PGA Tour 2026

Tanggal Acara Pemenang 15-18 Jan Sony Open Hawaii Chris Gotteruo 22-25 Jan The American Express Scottie Scheffler 29 Jan - 1 Feb Farmers Insurance Open Justin Rose 5-8 Feb WM Phoenix Open Chris Gotterup 12-15 Feb AT&T Pebble Beach Pro-Am Collin Morikawa 19-22 Feb The Genesis Invitational Jacob Bridgeman 26 Feb - 1 Mar Cognizant Classical Nico Echsvarria 5-8 Mar Arnold Palmer Invitational Akshay Bhatia 5-8 Mar Puerto Rico Open Ricky Castillo 12-15 Mar Kejuaraan The Players Cameron Young 19-22 Mar Valspar Championship Matt Fitzpatrick 26-29 Mar Texas Children's Houston Open 2-5 Mar Valero Texas Open 9-12 Apr Turnamen Masters 16-19 Apr RBC Heritage 23-26 Apr Zurich Classic of New Orleans 30 April - 3 Mei Cadillac Championship 7-10 Mei Truist Championship 7–10 Mei ONEFlight Myrtle Beach Classic 14-17 Mei Kejuaraan PGA 21-14 Mei The CJ Cup Byron Nelson 28 - 31 Mei Charles Schwab Challenge 4–7 Juni Turnamen Memorial 11–14 Juni RBC Canadian Open 18-21 Juni US Open 25-28 Juni Kejuaraan Travelers 2-5 Juli John Deere Classic 9-12 Juli Genesis Scottish Open 9-12 Juli Kejuaraan ISCO 16-19 Juli The Open 16-19 Juli Kejuaraan Corales Puntacana 23-26 Juli 3M Open 30 Juli - 2 Agustus Rocket Classic 6-9 Agustus Wyndham Championship 13-16 Agustus FedEx St. Jude Championship 20-23 Agustus BMW Championship 27-30 Agustus Tour Championship 24-27 Sep Presidents Cup

Siapa yang paling banyak memenangkan turnamen PGA Tour?

Tiger Woods dan Sam Snead berada di puncak daftar kehormatan sepanjang masa PGA Tour dengan 82 kemenangan. Vijay Singh dari Fiji adalah pemain non-Amerika yang paling banyak meraih gelar, dengan 34 kemenangan di Tour. Rory McIlroy dari Irlandia Utara, yang kini berusia 36 tahun, adalah pemain aktif termuda dengan lebih dari 25 kemenangan di Tour (26). Kemenangan terakhirnya diraih di Wells Fargo Championship pada bulan Mei lalu.

🇺🇸 Cara menonton PGA Tour di AS

PGA Tour akan disiarkan kembali di Golf Channel, NBC, ESPN, dan CBS di AS. Sebagian besar turnamen akan disiarkan langsung oleh Golf Channel, meskipun ESPN dan CBS akan menayangkan The Masters dan The PGA Championship, sedangkan USA Network dan NBC akan menayangkan US Open dan The Open Championship.

Layanan streaming yang sangat bagus untuk menonton seluruh musim PGA Tour secara langsung adalah FuboTV. Fubo menawarkan berbagai paket langganan, termasuk paket baru 'Fubo Sports', yang dikenakan biaya $45,99 untuk bulan pertama dan $55,99 per bulanuntuk bulan-bulan berikutnya. Layanan ini dirancang secara efisien dan berfokus pada olahraga dengan lebih dari 28 saluran, termasuk Tennis Channel, ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, serta jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan Fox. Paket Fubo lainnya meliputi paket dasar 'Pro' (sekitar $85/bulan), paket tingkat atas 'Elite' (sekitar $95/bulan), serta paket 'Latino' yang menawarkan saluran olahraga dan hiburan dalam bahasa Spanyol. Fubo menawarkan uji cobagratis selama 7 hari bagi pelanggan baru untuk semua paketnya.

🇬🇧 Cara menonton PGA Tour di Inggris

Di Inggris, Anda dapat menonton semua pertandingan PGA Tour secara langsung dan eksklusif di Sky Sports. Jika Anda sudah menjadi pelanggan Sky, Anda dapat menambahkan Sky Sports secara online atau melalui aplikasi My Sky kapan saja. Paket mulai dari £20 per bulan dengan Sky Stream. Sky Sports+ sudah termasuk tanpa biaya tambahan, sehingga pemirsa dapat menonton lebih banyak lagi pertandingan langsung dari berbagai cabang olahraga. Aplikasi Sky Sports memungkinkan pelanggan untuk mengunduh dan menonton siaran langsung olahraga saat bepergian dan tersedia di iPhone, iPad, dan Android.

NOW TV menawarkan berbagai pilihan langganan bagi penggemar olahraga, termasuk ‘Sports Day Membership’, yang memberikan akses ke semua 12 saluran Sky Sports selama 24 jam seharga £14,99. 'Fully Flexible Sports Month Membership' dari NOW kembali memberikan akses tak terbatas ke Sky Sports, namun selama 30 hari. Biayanya £29,99 per bulan dan akan diperpanjang otomatis kecuali dibatalkan sebelum akhir bulan.

🛜 Tonton PGA Tour dari mana saja dengan VPN

Jika siaran PGA Tour tidak tersedia di wilayah Anda atau jika Anda sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menonton pertandingan tersebut dari mana pun Anda berada. VPN menciptakan koneksi aman yang memungkinkan Anda melewati batasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

