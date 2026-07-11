Peter Bosz sangat puas dengan pemain debutan di PSV

Sven Mijnans telah menjalani debut tidak resminya bersama PSV, sebagai pemain pengganti saat melawan Rakow dari Polandia (3-2). Gelandang yang didatangkan dari AZ ini sudah terkesan dengan dua rekan setimnya di Eindhoven.

Dalam wawancara dengan Eindhovens Dagblad, Mijnans memuji Mauro Júnior dan Joey Veerman. “Mereka adalah dua pemain yang terlihat sangat nyaman menguasai bola. Namun, masih banyak hal yang harus terwujud musim ini.”

“Saat ini kami masih dalam tahap penyesuaian, terutama karena banyak pemain yang baru kembali dari Piala Dunia. Pola permainan akan terbentuk dengan sendirinya. Kami banyak melakukan tekanan ke depan dan jarang bermain dalam blok pertahanan yang rapat,” demikian analisis Mijnans, yang tahun lalu melihat transfer besarnya ke PSV gagal di menit-menit terakhir.

“Itu adalah masa yang berat. Seharusnya itu menjadi transfer yang sangat besar dan pukulan itu terasa sangat keras, karena saya merasa sudah siap untuk mengambil langkah itu.” Setelah kepergian Ismael Saibari dari PSV, akhirnya ia pun pindah ke klub papan atas asal Eindhoven tersebut.

“Begitu Ismael Saibari dijual, di awal tahun buku baru PSV, klub langsung menghubungi saya,” ungkap gelandang tersebut. “Bagi saya, ini tantangan yang sangat menarik, karena PSV sudah bertahun-tahun berlaga di babak utama Liga Champions. Perbedaan intensitas antara Liga Konferensi dan kompetisi itu akan saya rasakan sekarang.”

Peter Bosz merasa puas dengan debut Mijnans di PSV. “Kesan yang sangat baik. Tentu saja, Anda langsung bisa melihat bahwa dia bisa bermain sepak bola. Nanti saya akan mulai bekerja sama dengannya,” ujarnya dalam wawancara dengan De Telegraaf.

“Saya biasanya membiarkan pemain baru tenang sejenak di awal. Para pemain muda itu sudah menerima begitu banyak informasi. Semua orang sudah punya pendapat masing-masing. Jadi, saya tidak langsung membahas secara mendalam soal gaya bermain dan sebagainya. Nanti di kamp pelatihan, kita punya banyak waktu untuk berdiskusi dan akan membicarakan semuanya di sana,” ujar pelatih PSV tersebut, yang menggambarkan Mijnans sebagai ‘pemain cerdas’.

''Itu juga masuk akal, kan. Dia tidak memiliki kecepatan yang sangat eksplosif. Mereka adalah orang-orang yang berpikir matang di lapangan dan itulah yang dilakukannya,'' tutup Bosz.