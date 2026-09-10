Peter Bosz dalam sebuah masterclass di Omroep Brabant membagikan anekdot mencolok tentang Noa Lang. Pelatih PSV itu bercerita tentang sisi sang penyerang yang menurutnya hanya diketahui sedikit orang.

“Ini benar-benar cerita yang menyenangkan, istimewa,” buka Bosz. “Karena orang-orang punya gambaran yang cukup unik tentang Noa. Tapi dia anak yang sangat baik! Anak yang baik, sungguh.”

Setelah itu, Bosz merujuk pada kedatangan Malik Tillman di PSV pada musim panas 2023. “Sepanjang hidup saya, saya belum pernah bertemu anak yang semalu Malik Tillman. Kalau Anda bicara dengannya, dia melihat ke tanah. Sangat pemalu.”

“Setelah dua minggu, saya memanggilnya untuk menanyakan bagaimana kabarnya, dan apakah dia betah. Dengan siapa dia bergaul? Lalu dia berkata: ‘Saya diundang ke rumah Noa’.”

Saat Bosz kemudian bereaksi dengan senang dan terkejut, Tillman melanjutkan. “Dia berkata: ‘Ya, dia mendatangkan tukang cukur dan kami semua dipotong rambut di sana’. Itulah yang dilakukan Noa, luar biasa, kan! Saya suka itu,” kata Bosz.

Lang pada musim panas tahun lalu dijual seharga 25 juta euro ke Napoli, tempat dia kini kembali setelah sempat dipinjamkan ke Galatasaray. Pada Rabu, dia tidak masuk skuad pertandingan karena skorsing disipliner, meski kini semuanya disebut sudah kembali selesai.

Tillman juga meninggalkan PSV pada musim panas tahun lalu. Dia menyelesaikan transfer senilai 35 juta euro ke Bayer Leverkusen, tempat dia masih terus mencari bentuk permainan terbaiknya.