Peter Bosz kembali menurunkan Essiën Bassey ke Jong PSV, demikian dilaporkan Voetbal International. Bek sayap itu mengikuti seluruh pramusim bersama tim utama, tetapi musim depan tetap akan bermain di Divisi Dua Belanda.

Bahkan sebelum periode transfer dimulai, Bassey sudah tampak akan meninggalkan PSV. FC Twente dan Sturm Graz datang untuk merekrut pemain internasional muda Belanda itu, tetapi mendapat penolakan.

PSV memang tidak ingin menjual Bassey, meskipun sang pemain sendiri terbuka dengan kepindahan, seperti yang dilaporkan Rik Elfrink pada Mei.

Klub asal Eindhoven itu telah memberikan tawaran kontrak kepada bek berusia sembilan belas tahun tersebut untuk memperpanjang masa baktinya, yang saat ini berlaku hingga pertengahan 2027.

Jika Bassey tidak menerima tawaran itu, maka transfer menjadi salah satu kemungkinan. Jika PSV masih ingin mendapatkan pemasukan darinya, klub harus menjualnya pada musim panas ini atau musim dingin mendatang.

Sturm Graz masih tertarik, menurut VI. Sang pemain, yang sempat masuk sebagai pemain pengganti dalam duel Perebutan Johan Cruijff Schaal melawan AZ (kalah 0-4), bisa tampil di Liga Europa bersama klub tersebut.