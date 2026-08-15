Peter Bosz menurunkan bintang-bintang PSV yang telah kembali sejak menit awal melawan Excelsior

Peter Bosz dari PSV telah mengumumkan susunan pemainnya untuk laga tandang melawan Excelsior. Joey Veerman dan Sergiño Dest masuk starting XI dan akan menjalani menit pertama mereka di Eredivisie musim ini. Rekrutan anyar Kodai Sano memulai pertandingan dari bangku cadangan. Pertandingan di Rotterdam dimulai pukul 20.00 dan disiarkan langsung di ESPN 2.

Matej Kovár berdiri di bawah mistar gawang PSV, dengan lini pertahanan diisi oleh Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo, dan Mauro Júnior.

Sama seperti Dest, Veerman kembali setelah menjalani skorsing. Pemain asal Volendam yang dikaitkan dengan Borussia Dortmund itu membentuk lini tengah bersama Paul Wanner dan Guus Til yang bermain lebih maju.

Di sisi kiri lini depan, Ruben van Bommel diharapkan menghadirkan ancaman, sementara Ivan Perisic dipasang di posisi sayap kanan. Ricardo Pepi menjadi ujung tombak.

Kembalinya Dest dan Veerman membuat Noah Fernández dan Sven Mijnans tersingkir, yang juga tidak mampu mencegah tim Eindhoven itu secara mengejutkan kehilangan poin pada pekan pertama melawan Fortuna Sittard (2-2). Excelsior tampil impresif dengan menang 4-0 atas SC Cambuur.

Susunan pemain Excelsior: Van Gassel; Widell, Meissen, Plug, Janssen; Hartjes, Yegoian, Van Vianen; Silva Timas, Garden, Sliti.

Susunan pemain PSV: Kovár; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Til, Veerman; Perisic, Pepi, Van Bommel.







