Susunan pemain PSV dan AZ untuk Johan Cruijff Schaal sudah diketahui. Dari kubu Eindhoven, yang paling mencuri perhatian adalah Amir Bouhamdi (18) yang menjadi starter setelah pramusimnya yang kuat. Di pihak Alkmaarders, yang tampil dengan lima bek, Kees Smit, Troy Parrott, dan Calvin Stengs memulai laga dari bangku cadangan. Pertandingan di Stadion Philips dimulai pada pukul 18.00.

Matej Kovár berdiri di bawah mistar untuk PSV, dengan lini pertahanan yang terdiri dari Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski, dan Noah Fernández.

Di lini tengah, Mauro Júnior harus memberikan kontrol. Joey Veerman dan terutama Sven Mijnans akan lebih fokus pada aspek menyerang.

Di lini depan, Bouhamdi jadi dipilih ketimbang Ruben van Bommel, yang dibawa secara perlahan setelah cedera lutut seriusnya. Guus Til berdiri sebagai ujung tombak, Dennis Man memulai dari sisi kiri.

Pemain yang tampil di Piala Dunia, Ricardo Pepi, Paul Wanner, dan Ivan Perisic, masuk dalam skuad, tetapi memulai laga dari bangku cadangan. Sergiño Dest kembali bergabung pada Senin, sementara Couhaib Driouech absen karena cedera ringan.

Di kubu AZ, Smit memulai laga dari bangku cadangan. Pemain asal Noord-Holland itu sedang dalam perjalanan pulih dari cedera. Mexx Meerdink mendapat kepercayaan di ujung serangan ketimbang Parrott, yang kemungkinan masih akan menyelesaikan transfer.

Di jantung pertahanan, Wouter Goes, Lewin Schouten, dan Billy van Duijl harus menjaga pertahanan tetap rapat. Mateo Chávez dan Elijah Dijkstra bertugas sebagai wing-back.

Susunan pemain PSV: Kovár; Sildillia, Flamingo, Yarek, Fernández; Mauro, Mijnans, Veerman; Man, Til, Bouhamdi.

Susunan pemain AZ: De Busser; Dijkstra, Schouten, Goes, Van Duijl, Chávez; Kwakman, Koopmeiners; Patati, Meerdink, Daal.