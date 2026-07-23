Pesawat Spanyol Memicu Kemarahan Suporter Argentina: Apa Ceritanya?

Tampaknya para suporter Argentina hingga kini belum bisa menerima kenyataan bahwa timnas mereka kalah di partai final Piala Dunia 2026, dari Spanyol dengan skor 1-0.

Para suporter Argentina meluapkan kemarahan mereka usai laga, dan bermunculan banyak teori konspirasi, bahkan muncul kampanye yang menuntut agar pertandingan diulang.

Surat kabar "AS" menyebutkan pada hari Kamis ini, bahwa para suporter Argentina meluapkan kemarahan melalui media sosial atas kedatangan sebuah pesawat Spanyol di negara mereka.

Surat kabar itu menjelaskan: "Sebuah pesawat berlogo timnas Spanyol dan gambar para pemainnya terlihat di Buenos Aires. Hal ini memicu kekesalan sejumlah warga Argentina, yang mengklaim bahwa maskapai penerbangan Spanyol tersebut berusaha mengejek mereka setelah La Roja memenangi Piala Dunia."

Timnas Spanyol dinobatkan sebagai juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak Ferran Torres pada waktu tambahan.

Kendati kalah menyakitkan, puluhan ribu suporter Argentina turun ke jalan-jalan di berbagai penjuru negeri seusai peluit panjang, untuk menunjukkan dukungan dan rasa terima kasih mereka kepada timnas setelah lolos ke final dan nyaris meraih gelar untuk kedua kalinya secara beruntun.