Pesanan "Delivery" yang membongkarnya... Pengadilan Prancis menuntut Samir Nasri

Perhatian di Prancis kini tertuju pada mantan pemain internasional Samir Nasri, setelah ia terlibat dalam kasus pajak yang rumit yang berpotensi membuatnya harus membayar jutaan euro, di saat otoritas Prancis menegaskan bahwa "keadilan tidak main-main" terhadap mereka yang mencoba menipu sistem perpajakan.

Menurut laporan surat kabar Prancis "Les Echos", otoritas pajak mencurigai bahwa Nasri, yang berusia 38 tahun dan secara resmi berdomisili di Dubai, sebenarnya tinggal secara permanen di Paris, sehingga ia tunduk pada pajak Prancis.

Pihak berwenang memperkirakan jumlah utang pajaknya bisa melebihi 5 juta euro, akibat ketidaksesuaian statusnya saat ini dengan syarat-syarat tinggal pajak bagi ekspatriat.

Baca juga: Mimpi Piala Dunia sirna?.. Neymar menghadapi skorsing terpanjang dalam kariernya



Penyelidikan, menurut surat kabar tersebut, didasarkan pada sejumlah indikasi terkait gaya hidup mantan pemain tersebut, terutama aktivitas tak terduga yang memicu kecurigaan: pengiriman makanan ke rumahnya di Paris.

Data menunjukkan bahwa Nasri melakukan setidaknya 212 pesanan melalui aplikasi "Deliveroo" dalam satu tahun, angka yang dianggap otoritas sebagai bukti bahwa ia benar-benar tinggal di ibu kota Prancis, bukan di Dubai seperti yang diklaimnya.

Nasri, yang saat ini bekerja sebagai konsultan olahraga di saluran "Canal+", dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menegaskan bahwa ia akan membela diri di hadapan pengadilan Prancis untuk membuktikan legalitas statusnya sebagai warga negara yang tinggal di luar negeri.

Kasus ini, yang menggabungkan unsur keuangan dan pidana, menarik perhatian luas di kalangan olahraga dan media Prancis, terutama karena Nasri dianggap sebagai salah satu pemain terkemuka di generasinya, setelah karier gemilang bersama klub-klub Marseille, Arsenal, dan Manchester City, sebelum pensiun secara definitif pada tahun 2021.

Jika tuduhan terbukti, Nasri berisiko menghadapi denda finansial yang besar, ditambah kewajiban membayar pajak yang tertunda, sehingga menjadikan kasus ini salah satu kasus paling sensitif yang melibatkan bintang olahraga Prancis dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Ketegangan di balik layar.. Bocoran mengungkap perpecahan di ruang ganti Barcelona

