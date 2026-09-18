Dalam eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengungkap besarnya keretakan di dalam tubuh Federasi Sepakbola Internasional, dua presiden dari konfederasi terbesar di dunia melancarkan serangan terhadap Gianni Infantino, dengan menuntut transparansi keuangan FIFA serta pembagian miliaran dolar dananya yang dibekukan kepada asosiasi-asosiasi yang miskin.

Presiden Federasi Sepakbola Eropa "UEFA" asal Slovenia, Aleksander Ceferin, dan Presiden Konfederasi Sepakbola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia "CONCACAF" asal Kanada, Victor Montagliani, sama-sama mengirimkan surat bernada keras kepada Infantino, yang dipublikasikan oleh kantor berita "Reuters" pada Jumat hari ini. Dalam surat tersebut, kedua pria itu menyerukan dilakukannya peninjauan keuangan independen terhadap cadangan dana FIFA, dan mengusulkan pengucuran dana raksasa senilai 2,1 miliar dolar untuk kepentingan 211 asosiasi anggota.

Surat 10 Juta

Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh dua wakil presiden FIFA tersebut, usulan itu menetapkan penyediaan tidak kurang dari 10 juta dolar untuk setiap asosiasi nasional selama siklus 2027-2030, yang dialokasikan untuk investasi infrastruktur dan pengembangan sepakbola, dengan ketentuan bahwa dana ini bersifat sepenuhnya tambahan dan tidak menyentuh pendanaan pokok yang telah disepakati dalam kerangka program "FIFA Forward".

Langkah ini muncul sebagai tanggapan langsung terhadap proyek kontroversial "FIFA Forward Enterprise", yang bertujuan menjual sebagian saham kompetisi-kompetisi FIFA kepada investor luar untuk membiayai pengembangan, sebuah proyek yang telah digagalkan dan ditinggalkan setelah gelombang penolakan besar-besaran di dalam Kongres Umum.

Ceferin dan Montagliani menyatakan dalam surat mereka: "Analisis kami saat ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai apakah kesepakatan yang diusulkan itu memang diperlukan untuk menyediakan sumber daya yang lebih besar bagi asosiasi-asosiasi anggota."

6 Miliar di Kas

Analisis kedua presiden itu, yang didasarkan pada data keuangan dan anggaran yang dipublikasikan FIFA, mengungkap bahwa federasi internasional itu tengah menuju penutupan siklus 2023-2026 dengan cadangan dana rekor sekitar 6 miliar dolar, yang merupakan angka terbesar dalam sejarahnya. Hal ini menegaskan, menurut keduanya, bahwa FIFA sesungguhnya sudah memiliki kemampuan untuk membiayai asosiasi-asosiasi dari anggarannya sendiri tanpa perlu menjual asetnya.

Kedua pria itu menegaskan bahwa bahkan setelah mengucurkan 2,1 miliar dolar, cadangan dana FIFA tidak akan turun di bawah 1,5 miliar dolar kapan pun selama siklus mendatang, yakni 50% lebih tinggi dari batas minimum cadangan dana yang ditetapkan FIFA sendiri dalam anggaran 2023-2026.

Peninjauan Independen dan Pertarungan Tata Kelola

Presiden UEFA dan CONCACAF mengakui bahwa analisis mereka masih bersifat awal, karena menggabungkan hasil aktual dari 2022 hingga 2025 dengan estimasi 2026 dan asumsi 2027-2030. Oleh karena itu, keduanya menuntut peninjauan independen secara menyeluruh dengan akses terhadap seluruh angka dan asumsi sebelum rekomendasi diajukan melalui mekanisme tata kelola.

Keduanya mengusulkan agar konfederasi-konfederasi bersama-sama merampungkan analisis ini dan menyepakati besaran cadangan dana yang harus dicairkan, dengan ketentuan rekomendasi tersebut diajukan dalam pertemuan Dewan FIFA mendatang, seraya menegaskan bahwa mereka akan meminta dukungan dari para presiden empat konfederasi lainnya.

Surat itu ditutup dengan kalimat tajam yang mencerminkan inti perselisihan: "Pengembangan adalah tanggung jawab institusional FIFA, bukan persoalan pertimbangan individu", dalam sebuah isyarat jelas bahwa asosiasi-asosiasi tidak boleh dipaksa memilih antara memperoleh pendanaan pengembangan dan hak mereka untuk menilai usulan-usulan FIFA secara independen.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora

Eskalasi ini muncul pada saat Infantino masih berniat mencalonkan diri untuk periode jabatan baru dalam pemilihan Maret 2027, sementara para penentangnya kesulitan menemukan pesaing yang mampu berdiri menghadapinya. FIFA belum mengeluarkan komentar langsung apa pun mengenai surat tersebut.