Pesan penuh semangat dari bintang Maroko setelah laga melawan Brasil

Bintang Maroko, Ayoub Bouadi, mengomentari penampilan timnas negaranya saat menghadapi Brasil pada laga pembuka kedua tim di Piala Dunia 2026, setelah keduanya bermain imbang 1-1 pada Minggu pagi tadi.

Timnas Maroko membuka skor pada menit ke-21, sebelum Vinícius Júnior membalas pada menit ke-32

Pertandingan ini menampilkan penampilan menonjol dari Bouadi, yang menunjukkan performa luar biasa yang membuat para bintang Brasil kewalahan, terutama saat berhadapan dengannya di lini tengah.

Bouadi menulis di akun X-nya setelah pertandingan untuk memotivasi rekan-rekannya setelah penampilan kuat melawan rekan-rekan Vinícius Júnior: "Mari kita pertahankan mentalitas ini. Ini baru permulaan."

Bouadi, yang mengubah kewarganegaraannya dari Prancis ke Maroko bulan lalu, menjalani pertandingan resmi pertamanya bersama Atlas Lions melawan Brasil, setelah sebelumnya tampil dalam tiga pertandingan persahabatan menjelang Piala Dunia, di bawah asuhan pelatih Mohamed Wahbi.

Timnas Maroko bersiap untuk pertandingan kedua di Grup C, yang dijadwalkan Sabtu mendatang melawan Skotlandia, sementara babak penyisihan grup akan ditutup dengan pertandingan melawan Haiti pada Kamis, 25 Juni mendatang.

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