Pesan menyentuh dari Ferran Torres dalam perpisahan dengan Barcelona

Pemain Spanyol, Ferran Torres, menutup perjalanannya bersama Barcelona setelah 4,5 musim yang ia habiskan mengenakan seragam klub Katalan tersebut, sebelum pindah ke Paris Saint-Germain dalam sebuah kesepakatan senilai 50 juta euro, sehingga menjadikannya pemain termahal kelima dalam sejarah Barcelona dari segi nilai penjualan.

Torres menyampaikan, melalui akun-akunnya di media sosial, pesan perpisahan yang menyentuh kepada para pendukung Barcelona, yang di dalamnya ia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas periode yang ia lalui di dalam klub, sembari menegaskan bahwa mengenakan seragam tim dan membela warna-warnanya merupakan kehormatan besar baginya, dan bahwa pengalamannya di Camp Nou turut berperan dalam mengembangkan dirinya baik di level olahraga maupun personal.

Torres bergabung dengan Barcelona pada Januari 2022 dari Manchester City, dan selama 4,5 musim ia menjadi salah satu elemen tim, sebelum akhirnya memutuskan menjalani tantangan baru bersama Paris Saint-Germain, yang merampungkan transfer tersebut dengan nilai 50 juta euro.

Penyerang Spanyol itu mengatakan bahwa tahun-tahun yang ia habiskan di Barcelona menjadikannya pemain dan pribadi yang lebih baik, seraya menyebutkan bahwa ia masuk ke klub dengan ambisi memberikan segala kemampuan terbaiknya dan membantu tim mengembalikan posisi yang layak diraihnya, sembari menegaskan bahwa Barcelona tetap baginya laksana rumah sepanjang keberadaannya bersama tim.

Torres juga tidak lupa menyinggung hubungan-hubungan yang ia bangun di dalam klub, seraya menegaskan bahwa ia pergi dengan meninggalkan sahabat-sahabat di dalam maupun di luar lapangan, di samping orang-orang yang berperan dalam pengembangan dirinya dan rekan-rekannya, di penghujung sebuah fase yang ia gambarkan penuh dengan kenangan dan pencapaian.

Selama perjalanannya bersama Barcelona, Torres meraih 3 gelar di Liga Spanyol, di samping dua gelar di Copa del Rey dan 3 gelar di Piala Super Spanyol, serta melampaui batas 200 pertandingan mengenakan seragam klub, yang di dalamnya ia mencetak 65 gol dan menciptakan 23 assist.