Kemarahan Juan Pezzera, bintang Zamalek Mesir, meledak akibat para pejabat klub tidak menepati janji, setelah dirinya menerima tawaran besar selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Pezzera, yang kontraknya berlaku hingga musim panas 2029, menulis melalui akun Instagram-nya, "Saya berbicara langsung kepada para pendukung Zamalek, dengan cara yang tulus dari hati, agar kalian benar-benar mengetahui apa yang sedang terjadi."

Ia melanjutkan, "Saya tiba di Zamalek pada paruh kedua tahun 2025, dan sejak saat itu terjalin hubungan yang harmonis antara saya dan kalian, sebuah perasaan yang belum pernah saya rasakan bersama pendukung mana pun sejak kepergian saya dari Vasco, klub yang membentuk saya sebagai pemain."

Ia menegaskan, "Perjalanan ini tidaklah mudah. Banyak hal terjadi yang tidak akan saya ungkapkan, setidaknya untuk saat ini, karena saya tidak ingin mempermalukan klub atau orang-orang yang bekerja di dalamnya. Namun berkat kalian, saya tetap bertahan, bahkan menolak tawaran-tawaran penting pada akhir tahun lalu."

Pezzera menuturkan, "Saya bahkan tidak ingin mendengarkan tawaran-tawaran itu. Saya tahu saya tidak bisa meninggalkan klub pada saat itu dan meninggalkan kalian. Saya perlu menyelesaikan misi saya, yaitu membantu klub memenangkan gelar liga, dan kami berhasil melakukannya, bersama-sama. Saya sama sekali tidak menyesal, bahkan tidak sedetik pun, atas keputusan untuk bertahan bersama kalian."

Ia menyoroti, "Setelah itu, klub berjanji kepada saya dan ayah saya, lebih dari sekali, bahwa mereka akan menjual saya, dan bahkan telah menentukan nilai transfernya. Saya rasa tidak tepat untuk mengungkapkan jumlah tersebut, tetapi itu akan menjadi transfer penjualan terbesar dalam sejarah klub."

Pemain Brasil itu menjelaskan, "Tawaran itu pun datang, tetapi klub tidak menepati janji yang telah diberikan kepada saya. Sekali lagi, mereka tidak menghormati apa yang telah disepakati dengan saya, sebagaimana yang terjadi dalam situasi-situasi lain yang telah saya singgung sebelumnya, dan saya tidak akan membicarakan detailnya sekarang."

Ia menambahkan, "Namun kali ini, saya tidak akan menerima jika mereka tidak menepati kata-kata mereka. Ini bukan hanya karena tujuan profesional saya, tetapi juga karena Zamalek membutuhkan dana yang dihasilkan dari transfer ini untuk membenahi situasi keuangannya, dan untuk memastikan bahwa para pemain profesional yang akan bertahan di klub tidak mengalami kesulitan yang sama seperti yang saya alami."

Ia mengakhiri, "Kalian harus mendengar penjelasan ini langsung dari saya, karena mereka menggambarkan saya sebagai pihak yang bersalah dalam kisah ini. Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa hati nurani saya tenang, karena saya telah melakukan segalanya dengan benar sejak awal hingga akhir."