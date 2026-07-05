Pesan baru dari ruang ganti Barcelona untuk Álvarez

Meskipun Atlético Madrid tetap pada pendiriannya untuk tidak melepas salah satu bintang utamanya, sinyal-sinyal yang datang dari Barcelona terus memanaskan isu seputar penyerang asal Argentina, Julián Álvarez, di tengah spekulasi yang terus berlanjut mengenai masa depannya selama bursa transfer musim panas.

Gavi, gelandang Barcelona, secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk melihat Álvarez mengenakan seragam tim Catalan tersebut, sambil menegaskan bahwa ia akan menyambut baik kedatangan penyerang Atlético Madrid itu ke Stadion Spotify Camp Nou.

Dalam wawancara dengan surat kabar Mundo Deportivo, menanggapi kemungkinan kepindahan Alvarez ke Barcelona, Gavi mengatakan: “Saya berharap demikian. Kita lihat saja apa yang akan dia putuskan mengenai masa depannya, tapi tentu saja saya ingin dia bergabung dengan kami. Lagipula, itu adalah mimpinya.”

Pernyataan pemain timnas Spanyol ini semakin memanaskan perdebatan seputar masa depan penyerang asal Argentina tersebut, yang belakangan ini dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Barcelona.

Javi bukanlah pemain pertama di Barcelona yang mengungkapkan keinginannya agar transfer ini terwujud, karena sebelumnya Lamine Yamal telah menegaskan bahwa ia menyambut baik kedatangan Alvarez ke tim.

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Selain itu, baik Marc Bernal, Pedri, maupun kiper Juan García juga mengisyaratkan keinginan mereka untuk melihat penyerang asal Argentina itu mengenakan seragam Barcelona pada musim depan.

Spekulasi semakin meningkat setelah pernyataan Alvarez sebelumnya, di mana ia mengungkapkan keinginannya untuk hengkang dari Atlético Madrid demi mewujudkan “mimpinya”, tanpa secara langsung menyebut Barcelona.

Meskipun demikian, Atlético Madrid tetap pada pendiriannya, menegaskan bahwa penyerang Argentina berusia 26 tahun itu tidak ditawarkan untuk dijual selama jendela transfer saat ini.

Pihak manajemen klub Madrid menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk merekrut Alvarez adalah dengan membayar nilai klausul penalti dalam kontraknya: 500 juta euro.

Di saat yang sama, Atlético Madrid telah mengajukan keluhan kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan Federasi Sepak Bola Spanyol, menuduh Barcelona mencoba bernegosiasi dengan sang pemain secara ilegal. Dengan demikian, kesepakatan ini tampaknya rumit untuk saat ini, karena perkembangan apa pun bergantung pada perubahan sikap Atlético Madrid, yang saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan terjadi.

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