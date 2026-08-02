Pemain asal Maroko, Ezzedine Ounahi, kembali masuk dalam perhitungan Barcelona, di tengah kemungkinan absennya Frenkie de Jong selama beberapa bulan akibat cedera, di samping potensi kepergian Marc Casado pada bursa transfer saat ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona sedang mempelajari semua skenario, karena klub memiliki daftar pemain yang menjadi kandidat untuk bergabung dengan Barca di berbagai posisi sebagai antisipasi terhadap setiap kondisi darurat.

Cedera Frenkie de Jong, yang bisa menjauhkannya dari lapangan selama beberapa bulan, mungkin membuat Barcelona di Stadion Spotify Camp Nou mencari kesepakatan berbiaya rendah di posisi gelandang.

Selain itu, kemungkinan kepergian Marc Casado pada bursa transfer saat ini akan menambah kebutuhan untuk memperkuat lini tengah.

Berdasarkan hal tersebut, Ezzedine Ounahi, yang berusia 26 tahun, bisa masuk dalam radar ketertarikan Barcelona.

Klub Katalan itu sedang mempelajari kemungkinan merekrut pemain tersebut, terutama karena setelah degradasinya Girona, gelandang asal Maroko itu mungkin akan pergi dengan harga yang mendekati 10 juta euro, sebuah biaya yang mampu ditanggung Barcelona, khususnya jika klub berniat menjual Casado seharga 40 juta euro.

Manajemen Barcelona menghadapi persaingan ketat dari klub-klub lain yang menunjukkan ketertarikan menentukan terhadap pemain tersebut, dengan yang terdepan adalah Real Betis yang siap membayar jumlah besar untuk menuntaskan kesepakatan.

Mantan pemain Olympique Marseille itu berupaya menentukan masa depannya dengan cepat, sehingga menjadikan pekan depan sebagai penentu dalam memastikan tujuan berikutnya.

Nama Ounahi dikaitkan dengan klub Katalan itu pada akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023, menyusul penampilan gemilang yang ia tunjukkan bersama timnas Maroko di Piala Dunia Qatar.