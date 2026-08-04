Masa depan Azzedine Ounahi hampir berubah menjadi salah satu kisah paling menonjol di bursa transfer, seiring meningkatnya persaingan untuk mendapatkan gelandang asal Maroko tersebut.

Ounahi mengarah untuk meninggalkan Girona setelah tim asal Catalunya itu terdegradasi, di tengah ketertarikan sejumlah klub Spanyol, di antaranya Barcelona. Meski begitu, klub Catalunya itu tidak akan menemukan jalan yang mudah untuk menuntaskan kesepakatan jika memutuskan bergerak untuk merekrutnya.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona bergerak di bursa transfer untuk mencari solusi setelah cedera Frenkie de Jong, yang akan absen dari lapangan dalam kurun waktu antara 3 hingga 4 bulan. Ounahi mencuat sebagai salah satu opsi yang mungkin, setelah menampilkan Piala Dunia yang bagus dan musim yang istimewa bersama Girona.

Namun pengalaman Ounahi di La Liga dan kemampuannya yang serbaguna juga menjadi daya tarik bagi klub-klub Spanyol lainnya, yang tidak akan ragu untuk mencoba merekrutnya meskipun harganya mendekati 25 juta euro.

Menurut Ekrem Konur, jurnalis yang mengkhususkan diri pada bursa transfer, Real Betis bersiap melakukan langkah serius untuk mendapatkan sang pemain. Para petinggi klub di Benito Villamarín memandang bahwa Ounahi akan cocok untuk tim yang membutuhkan peningkatan kreativitas di area sepertiga akhir penyerangan serta tambahan opsi yang mampu bermain dalam membangun serangan maupun di dekat kotak penalti lawan.

"Sport" mengungkap munculnya klub ketiga di tengah persaingan ini, karena Deportivo La Coruña bermimpi menuntaskan kesepakatan Ounahi yang kini tampak nyaris mustahil.

Disebutkan bahwa La Coruña, setelah menyelesaikan masalah di posisi bek kiri dengan merekrut Angeliño, kini menjadikan perekrutan seorang bek tengah sebagai prioritas klub. Meski demikian, manajemen olahraga tidak menutup kemungkinan merekrut pemain berbeda untuk area sepertiga akhir penyerangan, dan di atas kertas, Ounahi tampak sangat cocok untuk peran tersebut.

Celta Vigo sebelumnya telah menunjukkan ketertarikan pada sang pemain selama pekan-pekan pertama musim panas, begitu pula Ajax yang dipimpin Michel, tetapi penampilannya di Piala Dunia membuat setiap kemajuan dalam negosiasi menjadi lebih rumit setelah menaikkan nilai pasarnya secara signifikan.