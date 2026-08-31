Perubahan tak terduga yang membuat khawatir bintang Barcelona

Situasi olahraga bintang Barcelona asal Prancis, Jules Kounde, mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak kedatangannya ke Stadion Spotify Camp Nou.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Kounde, setelah sebelumnya menjadi pemain inti yang tak tergantikan baik bersama Xavi Hernandez maupun pada fase pertama masa kepemimpinan Hansi Flick, memulai musim ini dari posisi sekunder dalam susunan tim.

Tidak diragukan lagi, situasi ini akan memaksa Jules Kounde untuk bersaing dengan keras demi mengembalikan peran pentingnya bersama tim Katalan tersebut.

Peta jalan yang disusun pelatih asal Jerman itu pada akhir musim lalu sebenarnya sudah mengisyaratkan perubahan dalam urutan para pemain ini, karena rencana tim kepelatihan mencakup majunya Eric Garcia secara permanen untuk mengisi posisi bek kanan.

Setelah satu tahun penuh bermain sebagai solusi darurat di berbagai posisi, baik sebagai bek tengah, bek sayap, maupun bahkan gelandang jangkar, Flick menilai Garcia adalah pilihan ideal untuk menetap di sisi kanan dan membentuk kemitraan yang mulus di sisi tersebut dengan Lamine Yamal.

Keputusan ini berarti kembalinya Kounde ke jantung pertahanan, posisi yang secara historis membuatnya merasa lebih nyaman, dan yang diminta sendiri oleh sang pemain untuk didapatkannya selama bulan-bulan awalnya bersama klub. Namun, ruang gerak di jantung pertahanan kini menjadi terbatas.

Duet yang terdiri dari Pau Cubarsi dan Gerard Martin memulai musim dalam posisi yang sepenuhnya stabil, dan tampil sebagai pilihan pertama untuk susunan inti. Di samping itu, ada penampilan Andreas Christensen, yang telah menyelesaikan masa persiapan yang kuat dan mendapatkan kepercayaan penuh dari tim kepelatihan.

Dampak dari situasi baru ini tercermin dengan jelas pada awal kompetisi resmi. Pada dua pertandingan pertama La Liga Spanyol, partisipasi bek asal Prancis itu sangat terbatas dan jauh dari jumlah menit yang biasa ia dapatkan.

Setelah musim sebelumnya yang menyaksikan penurunan levelnya dibandingkan musim pertamanya di bawah kepemimpinan Flick, kini Kounde harus menerima peran yang menuntutnya mengerahkan upaya besar dan berkelanjutan dalam latihan dan pertandingan demi mengubah situasinya dan mengembalikan posisinya.

Pada saat yang sama, situasi kontrak sang pemain dan masa depannya turut hadir dalam perhitungan klub selama periode transfer musim panas. Dengan masih terbukanya bursa transfer dan adanya satu musim penuh di depannya, tantangan bagi Kounde terletak pada bekerja keras selama latihan demi mengubah pandangan pelatih terhadapnya dan mengembalikan arti penting olahraga yang telah hilang darinya.

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