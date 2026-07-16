Perubahan mendasar... Zidane ingin memperbanyak keterlibatan perempuan di timnas Prancis

Hitung mundur menuju dimulainya era Zinedine Zidane sebagai pelatih tim nasional Prancis telah dimulai, menggantikan Didier Deschamps yang telah memimpin Les Bleus sejak tahun 2012.

Deschamps bersiap memimpin "Les Bleus" dalam pertandingan terakhirnya pada dini hari Minggu mendatang melawan Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026, dan setelah itu Zidane akan secara resmi mengambil alih tugas tersebut.

Meskipun beberapa detail administratif masih dalam proses penyelesaian, pelatih masa depan timnas Prancis ini sudah memiliki visi yang jelas mengenai perubahan radikal yang ingin ia lakukan, menurut laporan "Foot Mercato".

Zidane telah menolak semua tawaran yang diajukan kepadanya sejak kepergiannya dari Real Madrid pada tahun 2021, demi mewujudkan impian terbesarnya untuk memimpin timnas Prancis, dan dalam beberapa hari ke depan impian itu akan menjadi kenyataan.

Namun terlepas dari urusan kontrak, Zidane sedang mempersiapkan perubahan mendasar di bidang olahraga. Menurut saluran “RMC Sport”, Zidane berencana mengubah kebiasaan yang telah mengakar selama empat belas tahun terakhir dengan menerapkan struktur pelatihan yang sepenuhnya baru.

Idenya adalah mengandalkan staf yang sangat besar, yang mungkin terdiri dari lebih dari 25 orang, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah timnas Prancis.

Pilihan ini tentu saja akan menjadi investasi besar bagi federasi, namun hal ini menunjukkan tekad Zinedine Zidane untuk tidak membiarkan apa pun terjadi secara kebetulan.

Zidane juga ingin memberikan perhatian lebih besar pada analisis performa dan data statistik, dan mantan pelatih Real Madrid ini berkeinginan untuk memperkuat divisi data di tim nasional Prancis.

Selain itu, mantan pemain Bordeaux dan Juventus ini ingin meningkatkan jumlah perempuan dalam staf pelatihnya, terutama dalam peran-peran khusus.

Meskipun nama-nama sejumlah pemenang Piala Dunia 1998, seperti Fabien Barthez, sering disebut-sebut sebagai calon anggota stafnya, belum ada nama yang dikonfirmasi secara resmi hingga saat ini.