Barcelona bersiap menjalani laga baru di Liga Spanyol saat menjamu Racing Santander pada Rabu malam ini, di tengah prediksi bahwa pelatih Hansi Flick akan melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain utama, mengingat padatnya jadwal pertandingan serta keinginan pelatih asal Jerman itu untuk memberikan sebagian pemainnya waktu istirahat.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Spanyol "Sport", Flick bersiap melakukan perubahan pada susunan pemain Barcelona menghadapi Racing, dengan Dani Olmo, Kounde, dan Joao Cancelo termasuk kandidat utama untuk kembali ke susunan pemain inti, sementara sejumlah posisi lain masih menjadi bahan pertimbangan hingga saat-saat terakhir.

Flick sejak awal musim mengandalkan kebijakan rotasi di antara para pemainnya, di mana ia melakukan setidaknya tiga perubahan dalam setiap pertandingan dari lima laga liga terakhir, hal yang membuat laga menghadapi Racing berpeluang mengalami lebih banyak penyesuaian, terutama menjelang pertandingan melawan Sevilla yang dijadwalkan Sabtu mendatang.

Dani Olmo kandidat untuk kembali

Dani Olmo berada di barisan terdepan pemain yang berpeluang tampil sebagai starter menghadapi Racing, setelah ia duduk di bangku cadangan pada laga terakhir melawan Levante, sementara peluang untuk mengistirahatkan Fermin Lopez tampak tinggi, mengingat dekatnya laga melawan Sevilla.

Selain itu, situasi Gavi tetap menjadi pantauan, setelah ia berbicara dengan Flick selama latihan terakhir.

Pemain tengah itu sebelumnya memulai musim sebagai starter sebelum mengalami benturan di lutut yang membuatnya absen beberapa waktu, sebelum ia kembali masuk ke dalam skuad tim dan mendapati dirinya menghadapi persaingan ketat di lini tengah.

Adapun Pedri, ia tetap menjadi salah satu elemen inti dalam perhitungan Flick, meski pelatih asal Jerman itu menangani menit bermainnya dengan hati-hati, karena ia terbiasa menariknya keluar selama pertandingan untuk memberinya istirahat dan tidak membebaninya dengan 90 menit di setiap laga.

Kounde dan Cancelo di lini pertahanan

Di lini belakang, peluang Jules Kounde dan Joao Cancelo tampak kuat untuk kembali ke susunan pemain utama menghadapi Racing.

Flick berupaya memberi Kounde lebih banyak kesempatan bermain demi mengembalikan performanya, sementara Cancelo memiliki peluang untuk tampil sebagai starter kembali setelah ia memulai laga menghadapi Feyenoord di Liga Champions Eropa.

Di jantung pertahanan, Pau Cubarsi tetap menjadi salah satu nama tetap, sementara Flick belum memastikan identitas partnernya, mengingat pergantian antara Gerard Martin dan Christensen yang bergiliran tampil selama pertandingan-pertandingan terakhir, di mana masing-masing dari mereka mendapatkan 45 menit melawan Levante.

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Lamine dan Raphinha di luar rotasi

Di lini serang, Flick tampaknya tidak berpikir untuk mengistirahatkan Lamine Yamal dan Raphinha, setelah keduanya menjadi elemen tetap dalam susunan pemain Barcelona.

Adapun posisi sayap kiri, tetap menjadi yang paling mungkin diubah, dengan terus berlanjutnya pertimbangan antara Karim Adeyemi dan Gordon.

Adeyemi memulai laga menghadapi Feyenoord di Liga Champions Eropa, sementara Gordon kembali ke susunan pemain utama menghadapi Levante.

Dengan demikian, susunan pemain Barcelona menghadapi Racing dapat mengalami sejumlah perubahan, yang paling utama adalah kembalinya Dani Olmo, Kounde, dan Cancelo, dengan Lamine Yamal dan Raphinha yang tetap menjadi elemen inti andalan Flick.

Berdasarkan data-data ini, berikut susunan pemain yang diprediksi untuk Barcelona menghadapi Racing, menurut Sport:

Joan Garcia - Cubarsi - Christensen - Kounde - Pedri - Rodri - Olmo - Gordon - Lamine Yamal - Raphinha.

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