Barcelona bersiap menghadapi tuan rumah Levante, hari Minggu ini, di Stadion "Ciutat de València", dalam laga pekan kelima Liga Spanyol, di tengah keinginan tim Catalan untuk melanjutkan awal musim yang sempurna.

Menurut surat kabar "AS" Spanyol, pelatih Hansi Flick cenderung melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain inti, setelah kemenangan besar atas Feyenoord (5-1) di Liga Champions, dengan kembalinya Eric Garcia usai absen di laga Eropa karena hukuman larangan bermain, di samping memasukkan Xavi Espart, Gerard Martin, Fermin Lopez, dan Anthony Gordon.

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Menurut "AS", Barcelona diperkirakan memulai laga dengan susunan pemain sebagai berikut:

Penjaga gawang: Joan Garcia.

Lini pertahanan: Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart.

Lini tengah: Rodri, Fermin Lopez, Pedri.

Lini serang: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

Sementara itu, pemain Belanda Frenkie de Jong dan pemain Swedia Roony Bardghji tetap absen dari skuad Barca karena cedera.





Barcelona memuncaki klasemen Liga Spanyol, setelah meraih 12 poin dari 4 pertandingan dengan hasil sempurna, sementara Real Madrid menempati posisi kedua dengan poin yang sama, tetapi telah bermain satu pertandingan lebih banyak, ketika mengalahkan Rayo Vallecano (4-1) pada Sabtu kemarin.

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