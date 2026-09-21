Sebuah laporan media mengungkap sebuah insiden menarik dalam derby Madrid, kemarin Minggu, yang dibintangi oleh Jude Bellingham, bintang Real Madrid.

Surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa tampaknya Jude Bellingham menyebut bintang Atletico asal Argentina, Giuliano Simeone, sebagai "pengecut sialan", selama kekalahan Real Madrid dengan skor dua gol berbanding satu dalam derby tersebut.

Bintang Inggris, Bellingham, memiliki perseteruan sebelumnya dengan Simeone setelah Piala Dunia musim panas lalu.

Ketegangan meningkat setelah kekalahan Real Madrid 2-1 di Stadion Wanda Metropolitano kemarin Minggu, yang diwarnai ketegangan yang sangat tinggi.

Simeone melancarkan tendangan ke arah Bellingham ketika Real Madrid berupaya menyamakan kedudukan pada babak kedua, sehingga bintang timnas Three Lions berusia 23 tahun itu dengan cepat bangkit dari lapangan untuk menghadapinya.

Gelandang veteran Atletico, Koke, mencoba meredakan situasi dengan menarik Bellingham menjauh, namun bintang Real Madrid itu bersikeras memiliki kata terakhir.

Tampaknya kamera, yang disiarkan di Kerajaan Inggris melalui saluran Premier Sports, menangkap Bellingham sedang berteriak: "Persetan denganmu, bajingan sialan".

Mantan bintang Borussia Dortmund itu memang sudah marah setelah perselisihan dengan pemain internasional Argentina lainnya sebelumnya dalam pertandingan tersebut.

Cristian Romero entah bagaimana berhasil menghindari kartu merah akibat pelanggaran kerasnya terhadap Bellingham, meskipun wasit dikirim ke layar teknologi video asisten wasit, kemudian tampaknya Romero mengejek Bellingham setelah kejadian itu.

Saat peluit akhir dibunyikan, Bellingham yang marah mengejar wasit Ortiz Arias untuk menanyakan keputusan-keputusannya.

Bellingham berteriak: "Dua kartu merah, dua, dua".

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Hasil tersebut terbukti mahal karena Real Madrid melorot ke posisi keempat di Liga Spanyol, sementara Atletico menempati posisi kedua sebelum jeda internasional selama tiga minggu.

Real Madrid akan menjamu tim Villarreal yang berada di posisi kesembilan pada Sabtu 10 Oktober dalam laga berikutnya, sementara Atletico Madrid akan bertandang menghadapi Alaves.