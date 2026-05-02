'Pertengkaran sengit antara Maurice Steijn dan Martins Indi'

Hubungan di dalam Sparta Rotterdam sedang memanas setelah terjadi perselisihan sengit antara pelatih Maurice Steijn dan kapten Bruno Martins Indi. Menurut Hugo Borst – yang sangat memahami situasi di klub tersebut – baru-baru ini terjadi ketegangan di ruang ganti.

Borst mengungkapkan pandangannya secara jelas mengenai situasi ini kepada De Eretribune di ESPN. “Saya baru saja berbincang di lorong dengan seseorang yang memiliki akses ke dalam dan dia berkata: sungguh disayangkan, bukan? Bahwa Martins Indi dan Steijn berselisih.”

Jurnalis tersebut menekankan bahwa ini bukan sekadar perbedaan pendapat kecil. “Ya, mereka benar-benar punya masalah di ruang ganti,” katanya dengan nada yang mengisyaratkan banyak hal.

Martins Indi adalah kapten Sparta dan memiliki posisi starter yang tak terbantahkan musim ini, hingga ia tiba-tiba diganti pada babak pertama saat melawan NAC pada 5 April. Bek tersebut kemudian harus puas duduk di bangku cadangan saat melawan PSV dan Telstar. Menariknya, Steijn masih menyatakan setelah laga melawan PSV bahwa itu adalah ‘pilihan taktis’.

Martins Indi kehilangan posisinya di starting line-up kepada Teo Quintero, namun bahkan ketika pemain Kolombia itu diskors saat melawan Telstar, Martins Indi tidak mendapat kesempatan untuk kembali ke starting line-up. Alih-alih, Steijn secara mengejutkan memilih pemain muda Giannino Vianello.

Menurut Borst, hal itu cukup mengejutkan, mengingat performa Martins Indi di awal musim ini. “Dengan Martins Indi, tim tidak kebobolan sepuluh kali, kan? Salah satu pemain terbaik Sparta musim ini,” kata jurnalis tersebut.

Hasil-hasil Sparta pun kini mulai menurun. “Sepuluh pertandingan terakhir, menurut saya Sparta hanya menang sekali,” kata Borst dengan nada kritis. “Sayang sekali, karena sebenarnya mereka bisa lebih baik lagi.”