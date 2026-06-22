Pertemuan yang memanas... Al-Faisal menegur para pemain Saudi setelah kekalahan 4-0

Para pendukung Saudi mengalami malam yang menyedihkan setelah timnas Saudi kalah dari Spanyol pada Minggu malam, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi tidak mampu menandingi tim Spanyol, La Roja, sepanjang pertandingan, sehingga laga berakhir dengan kemenangan Spanyol 4-0 tanpa balas.

Menurut surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat", Pangeran Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Menteri Olahraga Arab Saudi, bertemu dengan para pemain segera setelah pertandingan berakhir.

Al-Faisal mengungkapkan ketidakpuasannya yang mendalam kepada para pemain timnas Saudi, sambil menegaskan bahwa performa yang mengecewakan dalam pertandingan melawan Spanyol tidak dapat diterima.

Surat kabar Saudi tersebut mengutip beberapa cuplikan pernyataan Al-Faisal, di mana ia berkata kepada para pemain, “Penampilan ini tidak memuaskan bagi semua orang, termasuk kalian sendiri. Kekalahan seperti ini tanpa menunjukkan performa apa pun tidak dapat diterima.”

Namun, Menteri Olahraga tersebut menanamkan harapan di hati para pemain dan berusaha mengangkat semangat tim, dengan menekankan bahwa “kita harus melupakan pertandingan melawan Spanyol, fokus pada pertandingan melawan Cape Verde, dan membalas harapan para pendukung dengan kemenangan serta lolos ke babak selanjutnya.”

Timnas Saudi akan menghadapi Cape Verde pada Sabtu dini hari mendatang, dalam pertandingan penutup babak penyisihan grup.