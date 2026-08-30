Pertemuan tingkat tinggi soal masa depan Wilfred Genee di Vandaag Inside

Pertemuan penting dijadwalkan berlangsung pada Senin untuk membahas masa depan Vandaag Inside, demikian dilaporkan RealityFBI. Bos besar John de Mol juga akan ikut hadir. Di internal Talpa, perubahan terkait susunan dan terutama pembawa acara program SBS6 itu dikabarkan akan dibahas, dengan posisi Wilfred Genee yang terutama menjadi bahan perdebatan.

Menurut sumber RealityFBI, dalam pembicaraan tersebut nama Genee, Thomas van Groningen, dan Raymond Mens disebut-sebut. Penggantian total terhadap Genee tampaknya tidak terlalu masuk akal, tetapi skema di mana sang presenter menyerahkan sebagian siarannya secara tegas termasuk salah satu kemungkinan.

Skenario itu sejalan dengan keinginan yang sebelumnya juga pernah diungkapkan sendiri oleh Genee. Setelah René van der Gijp mendapat libur satu malam per pekan di Vandaag Inside, Genee pada Mei tahun ini mengatakan bahwa ia juga ingin lebih jarang duduk di meja acara: “Saya juga pernah bilang pada satu titik: ‘Kalau begitu, beri saya juga libur satu hari per minggu.’ Nah, saat itu semua orang langsung naik pitam, jadi itu sama sekali bukan opsi.”

Saat itu, Genee sendiri menunjuk Thomas van Groningen sebagai sosok yang bisa menggantikannya. “Saya melihat dia benar-benar bisa mengambil alih, jadi kemungkinan itu ada,” kata sang presenter pada Mei, setelah Van Groningen sudah menangani beberapa episode Vandaag Inside.

Gagasan untuk sesekali menjalankan peran yang berbeda juga ternyata sangat disukai Genee. “Ketika Thomas van Groningen mengambil alih siaran saya, saya sempat berpikir bahwa saya harus membiasakan diri dan bahwa saya akan merasa itu sulit. Tetapi pada hari saya tiba di sini dan memulai program, saya berpikir: wah, ternyata menyenangkan juga melakukan sesuatu yang berbeda.”

Selain Van Groningen, menurut RealityFBI, juga dibicarakan peran yang lebih besar untuk Raymond Mens, yang bisa lebih sering hadir di meja acara. Selain itu, posisi Hélène Hendriks juga disebut akan menjadi topik pembicaraan.

Pembicaraan ini datang pada momen yang mencolok, karena Genee sudah cukup lama dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke RTL. Kontraknya saat ini dengan Talpa berlaku hingga musim panas 2027, dan sebelumnya dilaporkan bahwa memang akan ada negosiasi mengenai kepindahan ke kompetitor tersebut.