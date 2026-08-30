Pertemuan penting dijadwalkan berlangsung pada Senin untuk membahas masa depan Vandaag Inside, demikian dilaporkan RealityFBI. Petinggi John de Mol juga akan ikut hadir. Di internal Talpa, perubahan terkait susunan dan terutama pembawa acara program SBS6 itu dikabarkan akan dibahas, dengan posisi Wilfred Genee yang terutama menjadi bahan perdebatan.

Menurut sumber RealityFBI, dalam pembicaraan itu nama Genee, Thomas van Groningen, dan Raymond Mens disebut. Penggantian penuh terhadap Genee tampaknya tidak terlalu masuk akal, tetapi skema di mana sang presenter melepas sebagian siarannya secara tegas termasuk di antara kemungkinan yang ada.

Skenario itu sejalan dengan keinginan yang sebelumnya juga pernah diungkapkan sendiri oleh Genee. Setelah René van der Gijp mendapat libur satu malam per pekan di Vandaag Inside, Genee pada Mei tahun ini mengatakan bahwa ia juga ingin sedikit lebih jarang duduk di meja acara: “Saya juga pernah bilang pada suatu titik: ‘Kalau begitu beri saya juga satu hari libur per pekan.’ Nah, saat itu semua orang langsung naik pitam, jadi itu sama sekali bukan opsi.”

Genee saat itu sendiri menunjuk Thomas van Groningen sebagai sosok yang bisa menggantikannya. “Saya melihat dia benar-benar bisa mengambil alih, jadi kemungkinan itu ada,” kata sang presenter pada Mei, setelah Van Groningen sudah menangani beberapa episode Vandaag Inside.

Ide untuk sesekali menjalankan peran yang berbeda sendiri juga ternyata sangat disukai Genee. “Saat Thomas van Groningen mengambil alih acara-acara saya itu, saya sempat berpikir harus membiasakannya dan saya akan merasa sulit. Tetapi pada hari ketika saya tiba di sini dan memulai program, saya berpikir: wah, ternyata menyenangkan juga melakukan sesuatu yang berbeda.”

Selain Van Groningen, menurut RealityFBI juga dibicarakan peran yang lebih besar untuk Raymond Mens, yang bisa lebih sering hadir di meja acara. Selain itu, posisi Hélène Hendriks juga disebut menjadi bahan pembicaraan.

Pembicaraan ini datang pada momen yang mencolok, karena Genee sudah cukup lama dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke RTL. Kontraknya saat ini dengan Talpa berlaku hingga musim panas 2027 dan sebelumnya dilaporkan bahwa memang akan ada negosiasi terkait kepergiannya ke rival tersebut.