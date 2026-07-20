Pertemuan penting di Barcelona untuk menentukan masa depan Ferran Torres

Ferran Torres berhasil menunda pembicaraan mengenai masa depannya bersama Barcelona setelah ia mengantarkan tim nasional Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026, dengan mencetak gol penentu kemenangan di final melawan Argentina, di saat klub Catalan tersebut bersiap menggelar pertemuan krusial dengannya pada pekan depan untuk menentukan keputusannya secara definitif.

Menurut surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo”, Barcelona menyadari bahwa Ferran Torres sedang mempertimbangkan masa depannya, sehingga klub tersebut menjadwalkan pertemuan puncak dengan sang pemain pekan depan, setelah ia mendapatkan waktu istirahat sejenak pasca-perayaan gelar juara dan menghabiskan hampir dua bulan di pemusatan latihan timnas Spanyol, guna mengetahui niatnya secara langsung.

Klub Catalan ini mengandalkan sang pemain pada musim depan, terutama karena mereka masih kekurangan penyerang murni yang bisa menjadi pengganti Robert Lewandowski asal Polandia, sambil menunggu hasil dari kasus pemain Argentina Julian Alvarez atau mempertimbangkan opsi-opsi lain.

Ferran Torres mengingatkan kembali pada prestasi Andrés Iniesta 16 tahun lalu, setelah menjadi pemain kedua dari Barcelona yang mencetak gol penentu kemenangan timnas Spanyol di Piala Dunia, sehingga mengantarkan “La Roja” meraih gelar dunia keduanya, dan merayakan prestasi tersebut bersama tujuh pemain Barcelona lainnya di skuad timnas.

Hal ini terjadi di saat masa depannya bersama klub masih belum jelas, mengingat kontraknya hanya tersisa satu tahun lagi, sementara pemain berusia 26 tahun ini mendapat perhatian dari Paris Saint-Germain, dengan prediksi bahwa jumlah klub yang ingin merekrutnya akan bertambah setelah gol penentu kemenangannya melawan timnas Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi.

Sebelumnya, “Mundo Deportivo” telah melaporkan bahwa Barcelona tidak berencana membuka pembicaraan perpanjangan kontrak pemain tersebut sebelum bulan September mendatang karena batasan Financial Fair Play, karena penandatanganan kontrak baru tersebut akan memaksa klub membayar 8 juta euro kepada Manchester City, sesuai dengan klausul yang tercantum dalam kesepakatan transfernya selama bursa transfer musim dingin musim 2021-2022.

Namun demikian, peta jalan Barcelona terkait masa depan Ferran akan ditentukan secara definitif mulai minggu depan, saat kedua belah pihak bertemu.

Saat ini, suasana tenang masih menyelimuti manajemen Barcelona terkait situasi Torres, meskipun kontraknya hanya tersisa satu tahun lagi.

Wajar jika nilai pasarnya meningkat setelah penampilannya yang gemilang di Piala Dunia, sehingga ia tidak lagi memiliki nilai yang sama seperti sebelum turnamen tersebut, baik jika ia pindah ke klub lain maupun memperpanjang kontraknya.

Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada mencetak gol yang memberi Spanyol bintang kedua, tetapi ia juga memainkan peran krusial saat melawan Portugal di semifinal, ketika ia menciptakan gol kemenangan bagi Mikel Merino melalui umpan terobosan yang luar biasa, yang merupakan salah satu kekuatan utamanya.

Penampilan gemilang ini menjadi puncak dari kegigihannya yang tak kenal lelah, sebuah karakteristik yang selalu melekat padanya sepanjang kariernya, baik bersama Barcelona maupun tim nasional Spanyol, karena ia tidak pernah menyerah bahkan ketika berkali-kali terpaksa memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Torres telah mencetak 25 gol dalam 65 pertandingan internasional sejak debutnya bersama timnas pada September 2020 di bawah asuhan Luis Enrique, sehingga menempati peringkat kesembilan dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Spanyol, dan kini hanya terpaut satu gol dari Emilio Butragueño, yang menyaksikan final Piala Dunia dari tribun Stadion "MetLife" di New Jersey, bersama David Villa, pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Spanyol dengan 59 gol.

Sedangkan bersama Barcelona, Ferran Torres telah mencetak 65 gol dalam 207 pertandingan resmi sejak debutnya pada Januari 2022 di bawah asuhan Xavi Hernández, yang merayakan dengan penuh kegembiraan setelah sang pemain mencetak gol ke gawang Emiliano Martínez di final.