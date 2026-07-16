Pertarungan Gol-Gol Spesial: Mbappé Ungguli Messi... dan Ronaldo di Peringkat Kesembilan

Bintang Prancis, Kylian Mbappé, memimpin daftar pemain dengan tembakan ke gawang terbanyak di Piala Dunia 2026 sejauh ini, dengan jumlah tembakan yang mengarah ke tiang gawang dan mistar mencapai 19, menurut statistik dari jaringan "Squawka".

Legenda Argentina, Lionel Messi, berada di posisi kedua dengan 18 tembakan ke gawang, sementara pemain Norwegia Erling Haaland menempati posisi ketiga dengan 13 tembakan.

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Pemain Inggris Harry Kane berada di peringkat keempat dengan 12 tembakan ke gawang, mengungguli pemain Brasil Vinícius Júnior, pemain Spanyol Mikel Oyarzabal, dan pemain Inggris Jude Bellingham, yang menempati peringkat kelima hingga ketujuh dengan masing-masing 11 tembakan.

Pemain muda Spanyol Lamine Yamal berada di peringkat kedelapan, setelah melepaskan 10 tembakan ke gawang, sementara legenda Portugal Cristiano Ronaldo menempati peringkat kesembilan dengan 9 tembakan, dan pemain Prancis Désiré Doué berada di peringkat kesepuluh dengan 8 tembakan.

Peringkat pemain dengan tembakan ke gawang terbanyak di Piala Dunia 2026:

1- Kylian Mbappé (Prancis) — 19 tembakan

2- Lionel Messi (Argentina) — 18 tembakan

3- Erling Haaland (Norwegia) — 13 tembakan

4- Harry Kane (Inggris) — 12 tembakan

5- Vinícius Júnior (Brasil) — 11 tembakan

6- Mikel Oyarzabal (Spanyol) — 11 tembakan

7- Jude Bellingham (Inggris) — 11 tembakan

8- Lamine Yamal (Spanyol) — 10 tembakan

9- Cristiano Ronaldo (Portugal) — 9 tembakan

10- Désiré Doué (Prancis) — 8 tembakan.



