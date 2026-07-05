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FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP
Jeroen van Poppel

Diterjemahkan oleh

Pertandingan Piala Dunia antara Meksiko dan Inggris ditunda

Mexico vs England
Mexico
England
World Cup

Pertandingan babak 16 besar antara Meksiko dan Inggris tidak akan dimulai pada pukul 02.00 waktu Belanda. Akibat cuaca buruk di sekitar Estadio Azteca, kick-off ditunda dan untuk saat ini dijadwalkan pada pukul 03.00 waktu Belanda (pukul 19.00 waktu setempat), demikian dilaporkan jurnalis Ben Jacobs.

Awalnya, sepertinya pertandingan masih bisa dimulai sesuai jadwal, karena cuaca di atas Kota Meksiko tampak mulai membaik. Namun, pihak berwenang akhirnya memutuskan untuk menunda kick-off karena kondisi cuaca dan risiko badai petir di sekitar stadion.

Penundaan ini merupakan konsekuensi dari protokol badai petir yang ketat yang diterapkan selama Piala Dunia 2026. Aturan tersebut telah diumumkan sebelumnya oleh FIFA dan didasarkan pada apa yang disebut “protokol badai petir”, yang sebelumnya juga diterapkan selama Piala Dunia klub dan berbagai pertandingan persahabatan internasional.

Menurut protokol tersebut, pertandingan akan segera dihentikan atau ditunda jika kilat terdeteksi dalam radius 13 kilometer di sekitar stadion. Para pemain kemudian segera meninggalkan lapangan, sementara penonton diarahkan ke zona aman yang telah ditentukan. Selanjutnya, diberlakukan waktu tunggu wajib selama tiga puluh menit.

Jika dalam waktu tiga puluh menit tersebut kilat terdeteksi kembali, masa tunggu akan dimulai kembali dari nol. Akibatnya, pertandingan dapat ditunda jauh lebih lama.

World Cup
Mexico crest
Mexico
MEX
England crest
England
ENG

Susunan Pemain Meksiko: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Romo, Lira; Alvarado, Mora, Quiñones; Jiménez.

Susunan pemain Inggris: Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

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