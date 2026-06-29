Pertandingan melawan Jepang menempatkan Ryan sejajar dengan Pelé

Bintang muda Ryan Vitor, penyerang timnas Brasil U-20 yang pindah dari Vasco da Gama ke Bournemouth pada bursa transfer musim dingin lalu, mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia dengan gemilang.

Ryan kini bergabung dengan daftar pemain Brasil yang istimewa dalam sejarah Piala Dunia, menyusul legenda Pelé dan tiga pemain lainnya.

Menurut akun Mr. Sheep yang spesialis dalam statistik: “Ryan kini menjadi pemain termuda ketiga dalam sejarah ‘Samba’ yang tampil sebagai starter di babak gugur.” Hal ini terjadi setelah ia bermain hari ini melawan Jepang, pada usia 19 tahun dan 330 hari.

Menurut sumber yang sama, legenda Pelé memimpin daftar tersebut, di mana ia memulai pertandingan melawan Wales pada 1958 pada usia 17 tahun dan 241 hari, diikuti oleh Marco Antonio (1970 melawan Peru) pada usia 19 tahun dan 128 hari, kemudian Ryan Vitor, dan setelahnya Mazola (1958 melawan Wales) dengan usia yang sama, yaitu 19 tahun dan 330 hari.

Ryan tampil sebagai starter bersama timnas Brasil dalam pertandingan melawan Jepang pada Senin malam ini, yang merupakan kali kedua ia dipilih oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk menggantikan pemain sayap yang cedera, Raphinha.

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