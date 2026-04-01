Laporan media Maroko mengungkapkan bahwa seorang wasit asal Mesir akan memimpin pertandingan antara Union de la Capitale (Aljazair) dan Olympique Safi (Maroko) dalam Piala Konfederasi Afrika.

Menurut situs "Al-Batal" Maroko, hari Rabu ini, Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) menunjuk wasit Mesir Amin Omar untuk memimpin pertandingan tersebut, yang akan digelar pada leg pertama babak semifinal turnamen kontinental tersebut.

Pertandingan leg pertama akan digelar di Aljazair pada 11 April mendatang.

Pertandingan leg pertama akan dipimpin oleh tim wasit Mesir yang dipimpin oleh wasit Amin Omar, dibantu oleh Mahmoud Abu Al-Raghal dan Ahmed Hossam Taha, sementara tugas wasit keempat akan dijalankan oleh Mohamed Ma'rouf, dan untuk Video Assistant Referee (VAR) akan dijalankan oleh sesama wasit Mesir Mahmoud Ashour, yang dibantu oleh Hossam Azab sebagai asisten wasit VAR.

Sedangkan pada pertandingan leg kedua, yang akan digelar pada 19 April di Stadion Al-Masira, akan dipimpin oleh wasit Rwanda Samuel Oikanda, dibantu oleh Gilbert Cheriot dari Kenya dan Oliver Lopez Sanchez dari Angola, sementara tugas wasit keempat akan dijalankan oleh wasit Chad, Mohamed Al-Haj Ali, dan teknologi video (VAR) akan dipimpin oleh wasit Senegal, Issa Sy, dengan dibantu oleh rekan senegaranya dari Senegal, Gabriel Camara, sebagai asisten wasit untuk teknologi video.

Pemenang dari pertandingan antara ASF dan Union de la Capitale akan lolos ke final, untuk menghadapi pemenang dari semifinal lainnya antara Zamalek (Mesir) dan CR Belouizdad (Aljazair).