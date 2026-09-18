Persiapan hadapi Maroko: Queiroz panggil Kudus dan Ayew, coret Partey

Carlos Queiroz, pelatih timnas Ghana, mengumumkan skuad "Black Stars" untuk persiapan jeda internasional mendatang, yang ditandai dengan kembalinya duet Mohammed Kudus dan Alexander Djiku, di samping pemanggilan sang kapten Jordan Ayew, sementara Thomas Partey absen karena cedera.

Timnas Ghana akan memulai perjalanannya di babak kualifikasi Piala Afrika dengan laga berat menghadapi Pantai Gading pada Kamis mendatang, sebelum menjamu Gambia pada 29 September ini di Stadion Olahraga Accra.

Setelah menjalani dua laga tersebut, timnas Ghana akan bertolak ke Maroko untuk menghadapi Maroko dalam laga persahabatan pada 4 Oktober, sebagai bagian dari persiapan tim menyongsong agenda-agenda mendatang.

Kudus kembali memperkuat timnas Ghana setelah absen dalam perjalanan negaranya di Piala Dunia 2026 akibat cedera, di mana ia menepi dari lapangan selama 7 bulan, sebelum akhirnya pulih dan kembali tersedia bagi Queiroz.

Skuad ini juga menandai kembalinya Djiku, bek Spartak Moscow, setelah cedera turut membuatnya absen dari Piala Dunia. Pemain tersebut telah pulih kebugarannya sejak saat itu, dan tampil secara reguler bersama klubnya, di mana ia menjalani 3 laga beruntun secara penuh dengan durasi 90 menit sebelum periode jeda internasional.

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Jordan Ayew hadir, Partey nama paling menonjol yang absen

Queiroz melayangkan panggilan kepada Jordan Ayew, kapten timnas, meski penampilannya terbatas bersama klub barunya Sheffield United sejak kepindahannya, sebab pelatih asal Portugal itu masih mengandalkan pengalaman pemain tersebut dan peran kepemimpinannya pada awal perjalanan Ghana di babak kualifikasi Piala Afrika.

Sebaliknya, absennya Thomas Partey menjadi kejutan paling mencolok dalam skuad ini, di tengah masalah fisik yang masih dialaminya sehingga membuatnya tidak masuk dalam perhitungan tim pelatih selama periode jeda saat ini.

Wajah-wajah baru memperkuat skuad Queiroz

Benjamin Asare, kiper Hearts of Oak, mempertahankan tempatnya dalam skuad di samping Lawrence Ati-Zigi dan Joseph Anang.

Nathaniel Adjei juga kembali memperkuat timnas setelah absen selama hampir setahun, dengan memanfaatkan penampilan-penampilan menawannya bersama Lorient di Liga Prancis.

Queiroz turut memberi penghargaan kepada sejumlah pemain atas penampilan gemilang mereka bersama klub, di antaranya Jan Gyamerah pemain Elfsborg, dan Ronald Donkor pemain New York Red Bulls.

Skuad ini juga mencakup Ibrahim Osman, di samping Ibrahim Sulemana, gelandang Sassuolo, sebagai nama-nama yang kembali masuk perhitungan timnas Ghana.

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