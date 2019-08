Perseru Badak Lampung Resmi Lepas Satu Pemain Asing

Badak Lampung dipastikan melakukan perubahan pada susunan pemain asing mereka, di sektor belakang.

Perseru Badak Lampung telah mengumumkan bahwa mereka memutuskan untuk mencoret salah satu pemain asing, yakni Kunihiro Yamashita, stoper asal Jepang.

Yamashita sejatinya sempat menjadi kapten dari tim yang sebelumnya bernama Perseru Serui ini, dan menjadi pemain penting di jantung pertahanan dari Badak Lampung.

Kepastian kedua pihak telah berpisah diumumkan melalui akun Instagram resmi Badak Lampung, yang berterima kasih atas dedikasi dari mantan bek Borneo FC tersebut.

"Terima kasih Kunihiro Yamashita, kontribusi mu bagi BLFC tidak akan kami lupakan! Wishing you a new journey of success in the new page of your life," tulis Badak Lampung.

Stoper berusia 33 tahun tersebut tampil dalam 12 pertandingan pada kampanye Liga 1 musim ini, dan mencatatkan 1080 menit bermain, tanpa pernah terkena kartu kuning.

Dilepasnya Yamashita yang menempati kuota pemain asing Asia dipastikan bakal membuat Badak Lampung mendatangkan pemain baru, yang kabarnya adalah pemain asal .