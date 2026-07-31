Gelandang Liverpool, Curtis Jones, terlibat cekcok sengit dengan rekan setimnya, Dominik Szoboszlai, setelah timnya menang 1-0 atas Wrexham pada Kamis malam di Yankee Stadium.

Menurut lembaga penyiaran Inggris "BBC", menit-menit setelah peluit panjang diwarnai perdebatan antara Jones dan Szoboszlai, sebelum akhirnya Kostas Tsimikas ikut bergabung, saat para pemain berjalan melintasi lapangan untuk menyapa suporter.

Penyebab cekcok itu belum jelas, meskipun Szoboszlai memberikan ban kapten kepada Tsimikas alih-alih Jones selama pertandingan, ketika ia ditarik keluar. Rekaman video juga memperlihatkan Tsimikas melemparkan ban kapten ke atas lapangan saat perdebatan berlangsung.

Awal musim panas ini, Liverpool menolak tawaran senilai 21,7 juta pound sterling dari Inter Milan untuk mendapatkan Jones.

Pemain berusia 25 tahun itu terikat kontrak dengan Liverpool hingga akhir musim depan, di mana tersisa satu tahun dalam kontraknya saat ini bersama klub yang bermarkas di Anfield tersebut.

Andoni Iraola, pelatih Liverpool, awal bulan ini menegaskan keinginannya agar Jones tetap bertahan bersama klub.

Iraola berkata: "Saya menilai Curtis sangat tinggi. Bagi saya, dia pemain yang hebat, benar-benar hebat, dan saya berharap dia terus bersama kami dan terus menampilkan level permainan seperti yang sudah ia tunjukkan."