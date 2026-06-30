Perselisihan di Eropa memanas seputar Mustafa Shubair... dan Al-Ahly menetapkan harga transfernya

Persaingan untuk merekrut Mustafa Shubair, kiper Al-Ahly dan tim nasional Mesir, semakin memanas setelah ia menarik perhatian berkat penampilannya yang luar biasa belakangan ini, terutama di Piala Dunia 2026, di mana ia semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kiper terbaik di benua Afrika.

Musim ini menandai perkembangan signifikan dalam performa Shubair, di mana ia tampil bersama Al-Ahly dalam 20 pertandingan di berbagai kompetisi, kebobolan 17 gol, dan berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam 8 pertandingan, selama 1.721 menit bermain.

Di Liga Champions Afrika, kiper internasional ini tampil dalam 9 pertandingan dan mencatatkan clean sheet dalam 4 laga. Ia juga terus menunjukkan performa luar biasa di Liga Mesir, dengan menjaga gawangnya tetap bersih dalam 6 dari 11 pertandingan.

Penampilannya yang gemilang bersama Al-Ahly, ditambah posisinya yang kokoh sebagai kiper utama timnas Mesir, telah mengubah pandangan terhadapnya secara signifikan. Setelah sebelumnya dianggap sebagai talenta yang menjanjikan, kini ia dipandang sebagai kiper yang memiliki kualitas yang diperlukan untuk menjalani karier profesional di liga-liga Eropa.

Dalam konteks ini, situs “Africa Foot” mengungkap bahwa sebuah klub Eropa baru ikut dalam perburuan untuk merekrut Mustafa Shubair, setelah klub Troyes dari Prancis menunjukkan minat serius untuk mendapatkan jasa kiper internasional tersebut, sehingga bergabung dengan daftar klub yang berupaya merekrutnya.

Laporan tersebut menambahkan bahwa klub Prancis tersebut telah mengajukan tawaran awal senilai sekitar 450 ribu euro, dalam upaya meyakinkan Al-Ahly untuk melepas kiper berusia 26 tahun tersebut, yang mencerminkan meningkatnya reputasi Shubair di bursa transfer Eropa.

“Africa Foot” mencatat bahwa sebelumnya telah diungkap adanya minat dari beberapa klub Spanyol terhadap kiper Mesir tersebut, terutama Sevilla dan Girona, sebelum kemudian diikuti oleh Deportivo Alavés dan Osasuna, di mana klub-klub ini terus memantau penampilannya dengan cermat, terutama setelah penampilannya yang gemilang dalam pertandingan persahabatan antara timnas Mesir dan Spanyol di Barcelona, yang berakhir imbang tanpa gol.

Dengan masuknya Troyes ke dalam negosiasi, proses transfer Mustafa Shubair memasuki fase baru, di tengah keterbukaan Al-Ahly terhadap gagasan untuk melepas sang pemain, namun dengan syarat finansial tertentu.

Situs "Africa Foot" mengutip sumber yang dekat dengan manajemen Al-Ahly bahwa klub tidak keberatan dengan kepergian Mustafa Shubair ke Eropa, asalkan ada tawaran yang sesuai dengan nilai teknisnya dan penampilannya selama periode terakhir.

Sumber tersebut menegaskan bahwa manajemen Al-Ahly telah menetapkan tuntutan finansialnya dengan jelas, yakni tidak akan terlibat dalam negosiasi apa pun yang nilainya di bawah 1,5 juta dolar AS, dengan pertimbangan bahwa jumlah tersebut mencerminkan nilai sebenarnya sang kiper setelah penampilan gemilangnya bersama tim klub dan tim nasional Mesir.

Dengan demikian, pesan Al-Ahly tampak jelas: klub ini menyambut baik pemberian kesempatan kepada Mustafa Shubair untuk berkarier di Eropa, namun hanya melalui kesepakatan yang sesuai dengan statusnya saat ini dan memberikan kompensasi finansial yang pantas bagi klub.

Di saat yang sama, Al-Ahly masih berupaya mengamankan masa depan kipernya; opsi perpanjangan kontrak disertai kenaikan gaji yang signifikan tetap menjadi pilihan yang kuat, sebagai upaya meyakinkannya untuk melanjutkan kariernya di “Kastil Merah”, jika tidak ada tawaran yang memenuhi tuntutan klub.

Pertanyaan yang tetap mengemuka dalam waktu dekat adalah: Apakah salah satu klub Eropa akan berhasil mengajukan tawaran yang meyakinkan Al-Ahly untuk melepas Mustafa Shubair, ataukah kiper internasional tersebut akan melanjutkan kariernya bersama juara Afrika tersebut di musim baru?