Persebaya Surabaya & Barito Putera Rekrut Pemain Jepang

Persebaya masih menyisakan satu slot pemain asing, sedangkan legiun impor Barito Putera sudah lengkap.

Persebaya Surabaya kembali mengumumkan pemain asing untuk mengarungi Liga 1 2022/23. Bajul Ijo secara resmi memperkenalkan telah mengontrak Sho Yamamoto.

Yamamoto menjadi pemain asing ketiga yang direkrut Persebaya. Sebelumnya, pasukan Aji Santoso tersebut sudah menggaet Leo Lelis dan Higor Vidal.

Kedatangan Yamamoto diharapkan membuat lini depan Persebaya makin tajam. Pada musim lalu, ia memperkuat klub Montenegro FK Iskra selama dua tahun.

"Sho Yamamoto is Green. Salam satu nyali," tulis Persebaya dalam akun Instagram miliknya.

Persebaya menjadi klub Indonesia pertama yang dibela Yamamoto. Selama ini pesepakbola berusia 25 tahun tersebut bermain di sejumlah klub Eropa seperti FK Spartak Subotica, OFK Petrovac, dan Rudar Pljevlja.

Kini Persebaya tinggal menyisakan satu slot pemain asing. Info yang beredar dalam waktu dekat ini kesebelasan asal Kota Pahlawan tersebut bakal mengumumkannya kepada publik.

Barito Putera juga gaet pemain Jepang

Perburuan Barito Putera dalam mendatangkan pemain asing sudah selesai. Hal ini setelah Laskar Antasari mengumumkan Ryota Noma sebagai legiun impor terbaru.

Ryota merupakan pemain asing keempat yang direkrut Barito Putera. Sebelumnya, klub asal Banjarmasin tersebut menjalin kesepakatan dengan Rafael Silva, Renan Alves, dan Rafael Gomes alias Rafinha.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Ryota is Wasaka, Welcome Our Japanese Midfielder Ryota Noma," demikian pernyataan Barito Putera.

Tercatat Ryota terakhir membela klub Tajikistan, FC Istiklol. Selama memperkuat klub tersebut ia tampil sebanyak 20 pertandingan dengan mengukir empat gol dan satu assist.