Periode transfer musim panas dalam sepak bola Maroko diwarnai persaingan sengit antara dua kutub Casablanca, Raja dan Wydad, di tengah upaya masing-masing untuk memperkuat skuadnya sebagai persiapan menghadapi musim baru. Di antara perlombaan menuntaskan transfer dan langkah untuk mempertahankan pilar-pilar utama, negosiasi di dalam kedua klub terus berlangsung dengan tempo yang cepat, sembari menanti apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang.

Manajemen Raja pun memasuki perlombaan melawan waktu untuk menuntaskan salah satu transfer paling menonjol pada periode transfer musim panas saat ini. Situs "Le360 Sport" Maroko mengungkap bahwa manajemen "Elang Hijau" mengajukan tawaran baru kepada manajemen Union Touarga, demi memperoleh jasa pemain Younes Dahmani.

Sumber yang sama menjelaskan bahwa Raja berupaya menyelesaikan transfer secepat mungkin, terutama di tengah besarnya minat yang diperoleh Dahmani dari sejumlah klub Maroko, dengan rival tradisional Wydad Athletic sebagai yang terdepan.

Younes Dahmani merupakan salah satu pemain paling menonjol yang tampil gemilang bersama Union Touarga sepanjang musim lalu, setelah menampilkan level-level istimewa yang menjadikannya incaran sejumlah klub selama bursa transfer musim panas.

Wydad mendekati perekrutan Anas El Mahraoui

Di sisi lain, Wydad melanjutkan langkah-langkahnya untuk memperkuat skuad dengan pemain-pemain baru, di mana klub sudah mendekati penyelesaian transfer baru selama bursa musim panas.

Sejumlah sumber mengungkap bahwa manajemen klub berjuluk Si Merah itu memasuki negosiasi tingkat lanjut dengan pemain Anas El Mahraoui dan klub Rusia-nya, Akhmat Grozny, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang memuluskan kepindahannya ke skuad tim pada periode mendatang.

Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa El Mahraoui juga mendapat minat dari Raja Athletic, akan tetapi Wydad tampak menjadi yang terdekat untuk menuntaskan transfer saat ini.

Wydad mengandalkan pengalaman El Mahraoui dan pengetahuannya yang baik terhadap atmosfer liga profesional Maroko, demi memberikan nilai tambah teknis yang dibutuhkan pada musim mendatang.

El Asri berpacu dengan waktu untuk memperbarui kontrak para pilar

Dalam konteks terkait, Brahim El Asri, presiden klub Wydad Athletic, melanjutkan upayanya untuk mempertahankan pilar-pilar utama tim sebelum musim baru bergulir.

Sejumlah sumber menegaskan bahwa El Asri memasuki negosiasi tingkat lanjut dengan El Mehdi Benabid dan Mohamed Mfid, dalam upaya meyakinkan keduanya untuk memperbarui kontrak mereka dan bertahan bersama tim.

Sumber-sumber itu menambahkan bahwa manajemen Wydad mengajukan tawaran baru kepada kedua pemain, berangkat dari keinginan mereka untuk menjaga stabilitas teknis tim dan memperkuat skuad sebelum musim dimulai. Kedua pemain diperkirakan akan menentukan sikap final mereka dalam beberapa hari mendatang, di tengah berlanjutnya negosiasi antara kedua pihak.

Sumber yang sama menunjukkan bahwa El Asri menghadapi sejumlah berkas rumit yang ditinggalkan tahap sebelumnya, setelah sejumlah pemain tim mengadu ke komite sengketa untuk menuntut hak finansial mereka atau berupaya memutus kontrak secara sepihak, yang semakin memperumit situasi di dalam klub sebelum bursa transfer ditutup.