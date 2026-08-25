Persaingan memanas: 5 klub Inggris menanti keputusan pemain Barcelona

Masa depan pemain Spanyol, Marc Casado, di luar Barcelona semakin dekat untuk dipastikan, setelah gelandang tersebut tersingkir dari rencana pelatih Hansi Flick, di tengah meningkatnya minat klub-klub Liga Premier Inggris untuk merekrutnya, sementara sang pemain lebih memilih melanjutkan kariernya di Eropa.

Selama hari-hari mendatang, Casado sedang mencari tujuan barunya, dengan prioritas jelas untuk bertahan di sepak bola Eropa, meski ada tawaran menggiurkan dari klub-klub Liga Saudi.

Nottingham Forest menjadi salah satu klub paling potensial untuk merekrut sang pemain, sebelum Sunderland masuk dengan kuat dalam perburuan untuk mendapatkannya, di mana berbagai laporan mengindikasikan adanya negosiasi saat ini terkait kepindahannya.

Perburuan tidak berhenti sampai di sini, karena nama Casado juga dikaitkan dengan minat klub Aston Villa, Newcastle, dan Brighton, menurut surat kabar "Mundo Deportivo", yang mencerminkan besarnya pilihan yang tersedia bagi gelandang Spanyol tersebut sebelum bursa transfer ditutup.

Indikasi kepergian Casado dari Barcelona semakin menguat setelah ia tidak mendapatkan nomor punggung dalam skuad tim untuk musim baru, di mana nomor 17 diberikan kepada Jordan, sebuah langkah yang mencerminkan jauhnya ia dari rencana Flick.

Penjualan pemain dengan nilai tersebut akan memberikan Barcelona dorongan finansial tambahan, yang membantu klub untuk menyelesaikan pergerakannya di bursa transfer dan menentukan skuad akhirnya untuk musim baru.