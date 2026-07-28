Persaingan BVB untuk Said El Mala makin memanas: Kini Lothar Matthäus ikut turun tangan

"El Mala ingin ke Dortmund," tulis Matthäus dalam kolomnya di Sky. "Mungkin dia tidak mengatakannya terlalu keras. Tapi tentu saja lebih menarik bermain di Liga Champions dan memperebutkan posisi-posisi teratas CL daripada bersama Köln menghindari sepertiga terbawah."





Juga dengan melihat ambisinya di tim nasional, Matthäus menilai transfer winger kiri berusia 19 tahun itu ke BVB sebagai langkah yang masuk akal: "Untuk mempromosikan diri kepada pelatih baru tim nasional Jürgen Klopp, laga-laga internasional juga sangat penting. El Mala bisa membuat langkah besar jika kepindahannya ke Dortmund terwujud. Dia telah menunjukkan dengan penampilannya di Köln bahwa dia sudah siap."

Dalam beberapa hari terakhir, saga transfer El Mala kian memanas. Menurut laporan yang saling bersesuaian, sang pemain telah menyampaikan keinginannya untuk pindah. Saat ini, kedua klub sedang bernegosiasi soal nilai transfer. Köln kabarnya meminta 50 juta euro. "Itu uang yang sangat besar, itu pada dasarnya dua Adeyemi," kata Matthäus. Karim Adeyemi pindah beberapa hari lalu ke Barcelona dengan nilai 22 juta euro.

AS Roma juga ikut dalam saga transfer ini

"Dortmund juga punya batas mereka," jelas Matthäus. "Tapi semua orang tahu pasar, semua orang tahu aturannya: Saya tetap percaya bahwa biaya transfer di kisaran 40 juta euro setidaknya seharusnya bisa membuka pembicaraan." Tawaran tertinggi Dortmund sejauh ini juga disebut berada di kisaran tersebut, tentu saja termasuk bonus. Direktur olahraga BVB Ole Book menyebut perhitungan angka-angka itu pada akhir pekan, dalam rangka kekalahan uji coba dari Fortuna Düsseldorf (1-2), sebagai "banjir informasi yang salah".

Sementara itu, AS Roma dikabarkan siap mengeluarkan jauh lebih dari 40 juta euro untuk El Mala. Pada masa lalu, dia juga terus-menerus dikaitkan dengan berbagai klub Premier League. Kontrak El Mala di Köln masih berlaku hingga 2030.



