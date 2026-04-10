Persaingan antara klub Saudi dan Inggris untuk merebut pemain Maroko, Omran Louza

Pemain asal Maroko, Imran Louza, sedang menjalani masa kejayaan bersama klubnya, Watford, di Inggris.

Lozza, yang berusia 26 tahun, berhasil menarik perhatian berkat performa gemilangnya bersama Watford di Liga Championship.

Omran Louza telah mencetak 7 gol dan memberikan 9 assist dalam 37 pertandingan musim ini bersama Watford.

Menurut situs "Foot Mercato", dua klub dari Liga Premier Inggris telah bergerak untuk menjajaki minat pemain Maroko tersebut guna mendapatkan jasanya.

Di saat yang sama, klub-klub dari Arab Saudi dan Qatar juga serius mempertimbangkan untuk ikut dalam negosiasi guna merekrut Louza, yang kontraknya bersama Watford berlaku hingga musim panas 2028.

Lozza dikenal karena kemampuannya mengendalikan ritme permainan sebagai gelandang bertahan, memecah barisan pertahanan di tengah lapangan, atau memberikan umpan-umpan akurat yang menembus pertahanan lawan.

Watford telah menolak kepergian pemain Maroko tersebut pada bursa transfer musim dingin lalu, setelah menerima sejumlah tawaran dari Liga Prancis dan Liga Premier.

