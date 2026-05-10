"Persaingan antara dia dan Wout Weghorst benar-benar sangat canggung"

Joris van Overeem menyebut persaingan perebutan gelar top skor musim 2017/18 antara Wout Weghorst dan Alireza Jahanbakhsh sebagai ‘cukup canggung’. Kedua pemain tersebut membela AZ dan pada pekan terakhir kompetisi, keduanya masih memiliki peluang untuk meraih gelar individu tersebut.

Jahanbakhsh mencetak 18 gol menjelang pertandingan terakhir musim ini, sementara Weghorst telah mencetak 16 gol untuk AZ hingga saat itu.

Pada putaran terakhir kompetisi, pertandingan kandang melawan PEC Zwolle dijadwalkan. Jahanbakhsh mencetak tiga gol dan Weghorst dua gol, sehingga pemain asal Iran itu pun merebut gelar tersebut.

“Kami tidak lagi bermain untuk apa pun,” kata Van Overeem di Goedemorgen Eredivisie. “Itu aneh. Menurut saya, Wout lebih bersemangat daripada Ali.”

“Kadang-kadang benar-benar sangat canggung. Setiap kali Ali mencetak gol, Wout berlari ke gawang untuk mengambil bola. Dia benar-benar seorang pemenang,” tutup mantan gelandang AZ tersebut.