Gambaran tentang langkah selanjutnya dalam karier bintang Aljazair Riyad Mahrez mulai terungkap, setelah kapten tim nasional Aljazair tersebut masuk dalam radar dua klub Qatar selama bursa transfer musim panas saat ini. Langkah ini berpotensi membawa salah satu bintang terkemuka sepak bola Arab ke petualangan baru di Liga Qatar, menyusul berakhirnya masa baktinya bersama Al-Ahli Jeddah dari Arab Saudi.

Riyad Mahrez, kapten tim nasional Aljazair dan mantan pemain Al-Ahli Jeddah, kini menjadi incaran dua klub Qatar selama jendela transfer saat ini, seiring upaya keduanya untuk memperkuat skuad mereka dengan pemain yang memiliki pengalaman luas dan catatan prestasi gemilang di tingkat kontinental maupun internasional.

Minat kedua klub Qatar terhadap Mahrez muncul setelah penampilan gemilang yang ditunjukkan bintang Aljazair tersebut, yang dianggap sebagai salah satu pemain Arab terkemuka dalam beberapa tahun terakhir, berkat kesuksesannya yang mencolok di lapangan-lapangan Eropa, serta kontribusinya yang berpengaruh saat membela tim nasional Aljazair.

Menurut laporan surat kabar "Al-Raya" dariQatar, salah satu dari kedua klub yang tertarik merekrut Mahrez akan berpartisipasi dalam edisi mendatang Liga Champions Asia, yang mungkin menjadi daya tarik penting bagi sang pemain, jika negosiasi menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa hari ke depan.

Selama masa baktinya bersama Al-Ahli Jeddah, Mahrez berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bintang utama dalam proyek modern klub tersebut, setelah memainkan peran sentral dalam mengantarkan tim meraih gelar Liga Champions Asia Elite sebanyak dua kali, serta memenangkan Piala Super Saudi, di samping kontribusi golnya yang berpengaruh dan peran krusialnya dalam banyak pertandingan.

Kepergian kapten tim nasional Aljazair ini merupakan bagian dari serangkaian perubahan yang dialami Al-Ahli selama bursa transfer musim panas saat ini, setelah klub tersebut juga mengumumkan kepergian gelandang asal Pantai Gading, Frank Kessié, sementara kabar mengenai kemungkinan hengkangnya pemain asing lainnya terus beredar, terutama bek asal Brasil Roger Ibáñez, sebagai bagian dari rencana manajemen untuk merestrukturisasi tim dan memperbarui skuadnya.

Manajemen Al-Ahly diperkirakan akan bergerak dalam beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan transfer pemain sayap asing baru, guna menggantikan kepergian Mahrez, sementara bintang Aljazair tersebut menutup babak suksesnya bersama “Al-Raqi”, meninggalkan warisan besar yang akan tetap terukir dalam ingatan para pendukung klub, meskipun keputusan kepergiannya tidak sejalan dengan keinginan sebagian besar pendukung tim.