Sven Botman menjadi sasaran kritik keras di media Inggris seusai laga uji coba antara Bristol City dan Newcastle United. Bek tengah itu menerima sejumlah nilai sangat buruk setelah kekalahan 4-1 tersebut.

Bristol City ternyata terlalu kuat bagi tim tamu dari Newcastle saat bermain di kandang sendiri. Setelah 25 menit, Sam Greenwood membuka skor lewat tendangan bebas langsung.

Empat menit kemudian, Botman dengan sangat mudah dilewati Lorent Tolaj, yang dengan tenang bisa menyarangkan bola ke sudut gawang. Newcastle sempat meminta tendangan bebas, tetapi tidak diberikan.

Tepat setelah jeda, Max Bird membuat The Magpies tertinggal 3-0, sebelum tim tamu sempat memperkecil kedudukan menjadi 3-1 lewat Harvey Barnes.

Pada akhirnya, hal itu tetap tidak cukup bagi tim asuhan Eddie Howe. Sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir, Sam Bell mengirim bola datar ke depan gawang. Botman mencoba menyapu umpan silang itu, tetapi mengenai bola dengan buruk, sehingga bola justru masuk ke belakang Nick Pope: 4-1.

Media lokal sama sekali tidak memuji penampilan bek tengah tersebut. “Mimpi buruk bagi pemain Belanda itu. Dia sudah tiga kali terlihat buruk dan bahkan mencetak gol keempat lawan ke gawangnya sendiri,” tulis Shields Gazette, yang memberinya nilai 2 untuk penampilannya.

The Newcastle Chronicle juga sangat kritis terhadap mantan pemain Ajax dan sc Heerenveen itu. “Dengan mudah dilewati saat gol Tolaj dan bereaksi terlalu lambat pada gol Bird. Sebagai pelengkap penderitaan, dia juga menendang bola ke gawang sendiri: 3.”

Sean Steur justru mendapat pujian. The Chronicle memberinya nilai 7: “Dia bermain jauh lebih dewasa daripada usianya yang sebenarnya (18). Satu-satunya yang pantas mendapat kredit dalam pertandingan ini.”

“Beberapa kontrol bola dan umpan yang sangat bagus di babak pertama. Dia tidak lagi banyak terlibat di babak kedua, tetapi dia pasti belajar banyak dari pertandingan ini. Bagaimanapun, Newcastle tidak seharusnya bergantung pada pemain 18 tahun yang baru bergabung dengan klub,” tulis Shields Gazette.