Pers Argentina dalam sebuah artikel satir: Selamat tinggal, Inggris

Surat kabar Argentina berubah menjadi wadah perayaan setelah tim Tango lolos ke final Piala Dunia 2026, usai membalikkan ketertinggalan dari Inggris menjadi kemenangan dramatis 2-1 di semifinal, sehingga mereka dapat melanjutkan upaya mempertahankan gelar juara dunia dan akan berhadapan dengan Spanyol di pertandingan final.

Halaman depan surat kabar dipenuhi dengan judul-judul yang memuji karakter tim dan semangat kebangkitan mereka, sementara Lionel Messi menjadi sorotan sebagai bintang yang membawa Argentina ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut.

Timnas Argentina kini berupaya meraih gelar keempatnya di Piala Dunia, untuk menyamai jumlah gelar yang diraih Italia dan Jerman.

"Para Juara... Comeback Bersejarah"

Surat kabar Olé merayakan pencapaian tersebut dengan judul besar yang berbunyi: “Para Pahlawan… Comeback Bersejarah”, merujuk pada comeback menegangkan yang diraih timnas Argentina setelah sempat tertinggal dari Inggris.

Surat kabar tersebut tidak hanya memuji penampilan para pemain asuhan Lionel Scaloni, tetapi juga melontarkan pesan sarkastis kepada timnas Inggris melalui judul sampingan yang berbunyi: “Selamat tinggal, Inggris”.

Surat kabar tersebut juga menyoroti peran kepemimpinan Lionel Messi, menegaskan bahwa kapten tim nasional itu adalah motor utama yang mengantarkan Argentina ke final, serta bahwa tim tersebut menunjukkan karakter luar biasa dan kemampuan hebat untuk membalikkan keadaan pertandingan meskipun sempat tertinggal.

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Keteguhan Hati Menentukan Hasil Pertandingan

Sementara itu, surat kabar Clarín memuji apa yang mereka sebut sebagai “keteguhan yang luar biasa”, yang ditunjukkan para pemain timnas Argentina sepanjang pertandingan, dengan menilai bahwa kemenangan tersebut bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kegigihan tim dalam memperjuangkan peluangnya hingga detik-detik terakhir.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa karakter dan semangat juang Argentina menjadi faktor penentu dalam membalikkan hasil pertandingan dan memastikan tiket ke final.

Messi Menjadi Sorotan

Sementara itu, surat kabar La Capital memilih foto Lionel Messi yang digendong di pundak rekan-rekannya setelah peluit akhir berbunyi untuk menghiasi halaman depannya, dalam adegan yang mencerminkan besarnya kegembiraan atas lolosnya tim tersebut.

Surat kabar tersebut menggambarkan kemenangan tersebut sebagai “comeback bersejarah”, menegaskan bahwa timnas Argentina memberikan pelajaran tentang sepak bola dan keberanian kepada Inggris, setelah menolak menyerah dan berhasil membalikkan keadaan dari ketertinggalan menjadi kemenangan yang membawa mereka ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut.