Menurut informasi dari surat kabar Spanyol AS, pemain tim nasional Swiss itu masuk dalam daftar incaran Real Madrid, andai negosiasi mengenai perpanjangan kontrak dengan kiper nomor satu saat ini, Thibaut Courtois (kontrak hingga 2027), gagal.

Menurut laporan tersebut, Kobel sebelumnya sudah pernah ditawarkan kepada klub asal Madrid itu - para petinggi Los Blancos karena itu akan mengamati situasi pemain 28 tahun tersebut dengan sangat cermat.

Di Dortmund, Kobel masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2028. Belakangan, Sport Bild melaporkan bahwa BVB sangat ingin melanjutkan kerja sama dengan penjaga gawang asal Swiss itu dan karena itu ingin memperpanjang kontraknya lebih cepat.

Di skuad asuhan pelatih Niko Kovac, pemain 28 tahun itu sudah bertahun-tahun menjadi nomor satu yang tak tergantikan. Secara keseluruhan, ia sudah tampil dalam 221 pertandingan kompetitif untuk Die Schwarzgelben (282 kebobolan, 72 kali nirbobol).

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Akankah Gregor Kobel memperpanjang kontraknya di BVB?

Sejauh mana Kobel sendiri tertarik pada perpanjangan kontrak di Dortmund masih belum jelas. Di masa lalu, berulang kali muncul rumor tentang minat dari klub-klub top Eropa - di antaranya FC Bayern Munchen disebut sempat mengincar pemain Swiss itu sebagai calon penerus Manuel Neuer.

Kepindahan ke Säbener Straße sudah lama tidak lagi menjadi opsi, karena raksasa Jerman itu kini telah menemukan putra mahkotanya dalam diri Jonas Urbig, meski begitu Kobel disebut masih sangat diminati sejumlah klub Premier League.