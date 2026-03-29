Perotti: "Messi atau Totti? Francesco adalah legenda"

Diego Perotti membela Roma dari tahun 2016 hingga 2020. Dalam sebuah video yang dibagikan di kanal Instagram resmi World Legends Padel Tour, pemain asal Argentina ini menjadi bintang dalam sebuah permainan di mana ia harus memilih di antara dua pilihan, dan beberapa di antaranya berkaitan dengan tim ibu kota tersebut.





Mantan pemain ini memulai dengan memilih antara Olimpico dan Bombonera: “Bombonera memang unik, tapi hati saya dan momen-momen terbaik saya alami di Olimpico. Jadi, Olimpico.” Namun, antara Buenos Aires dan Roma, pilihan menjadi lebih sulit bagi “El Monito”: “Seluruh keluargaku ada di sana, tapi aku sudah tinggal di Roma selama bertahun-tahun. Hatiku terbagi dua. Keduanya.”









Perotti kemudian harus memilih antara dua simbol Argentina dan Italia: “Antara mate dan espresso, saya pilih yang pertama. Sedangkan antara pizza dan empanadas, saya pilih pizza seumur hidup.” Akhirnya, pertanyaan krusial: “Lionel Messi atau Francesco Totti?”, dan di sini sang pemain Argentina tidak ragu.





“Leo adalah nomor satu mutlak, yang terbaik di dunia hingga hari ini. Francesco adalah legenda, merupakan kehormatan bisa berbagi lapangan dengannya. Hatiku juga terbagi di sini, keduanya.”